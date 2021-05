Bestensee

Wie die Gemeinde Bestensee mitteilt, wurde jetzt auch in der Landkost-Arena in der Goethestraße 17 in Bestensee ein Corona-Testzentrum geschaffen. Dieses ist geöffnet am Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 14 bis 19 Uhr.

Wie der Gemeinde-Pressesprecher Roland Holm sagt, würden die Schnelltests auf das Corona-Virus im Foyer der Arena durchgeführt. Das Zentrum sei barrierefrei und somit auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich.

„Bürger brauchen für einen Test keinen Termin vereinbaren“, so Holm. Jeder könne einfach vorbeikommen und sich testen lassen.

Weitere Testmöglichkeiten in der Gemeinde

Weitere Schnelltestmöglichkeiten in Bestensee gibt es im Rathaus-Saal in der Eichhornstraße jeden Mittwoch in der Zeit von 13 bis 15 Uhr. Darüber hinaus können sich Bürger in der Bestwin Apotheke in der Hauptstraße 45 testen lassen. Montag und Mittwoch werden hier Tests in der Zeit von 9 bis 13 Uhr vorgenommen, am Freitag von 13 bis 17 Uhr. In der Apotheke ist eine telefonische Voranmeldung notwendig unter der Telefonnummer 0160/579 782 7 (Montag bis Freitag von 12-15 Uhr).

Zudem haben Pätzer Bürger die Möglichkeit, sich im Schrobsdorff-Haus, Hörningweg 2, auf Corona testen zu lassen. Hier ist Montag und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Von Andrea Müller