Streit um Ampel an Bestenseer Bahnübergang

Bestensee - Streit um Ampel an Bestenseer Bahnübergang Die Ampel am Bahnübergang in Bestensee erhitzt die Gemüter, denn sie sorgt für Staus. Nun ist immerhin klar, wer das Aufstellen der Ampel angewiesen hat.

Wenn sich die Schranke am Bahnübergang in Bestensee senkt, bilden sich regelmäßig lange Staus, weil dann auch die Ampel an der Kreuzung automatisch auf Rot umstellt. Quelle: Andrea Müller