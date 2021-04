Bestensee

Auf Heizkörper hatten es Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Die Täter suchten eine Baustelle Am See in Bestensee heim. Der betroffenen Firma entstand laut Polizeiaussagen ein Schaden von etwa 3000 Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline