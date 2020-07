Bestensee

Am Dienstagnachmittag hatten es unbekannte Diebe auf einen geparkten BMW in Bestensee abgesehen. Sie drangen gewaltsam ein und stahlen aus dem Inneren des Autos eine Tasche mit persönlichen Papieren, die Geldbörse und eine EC-Karte. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, Handtaschen, Handys, Kameras, persönliche Dokumente, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Auch der Kofferraum eignet sich nicht als Tresor.

Von MAZonline