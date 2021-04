Bestensee

Am Dienstagnachmittag wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bestensee Drogen in erheblichen Mengen gefunden. Dabei soll es sich um Amphetamine und Cannabis gehandelt haben. Darüber wurden Versandmaterial und Waffen gefunden. Die Polizei nahm einen 33-Jährigen vorläufig fest.

Von MAZonline