Die Gemeinde Bestensee hat noch keinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 2021. Schuld daran sollen das Finanzministerium Brandenburgs sowie der Landkreis Dahme-Spreewald sein. Das legte Kämmerer Heimo Ludwig zuletzt im Finanzausschuss dar; von beiden fehlten noch immer die Zahlen, so auch die Kreisumlage für 2021.

Ohne diese Zahlen sei eine konkrete Haushaltsplanung nicht möglich. „Das wäre wie Stochern im Kaffeesatz“, so der Kämmerer der Gemeinde wörtlich. Er legte auch die Situation im Rathaus dar; es gebe einen hohen Krankenstand. Allein in der Kämmerei seien von fünf Kollegen derzeit nur zwei im Dienst.

Orientierungsdaten liegen seit September vor

Im Finanzministerium Brandenburgs teilt man auf MAZ-Anfrage mit, dass den Kommunen in Brandenburg, so auch der Gemeinde Bestensee, mit Schreiben vom 21. September die Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung des Jahres 2021 („Orientierungsdaten 2021“) übersandt worden seien. Diese enthielten, so der Sprecher Thomas Vieweg, Berechnungen der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen des kommenden Jahres. Das zugrunde gelegte Volumen des kommunalen Finanzausgleichs 2021 sowie die Berechnungen der Orientierungsdaten 2021 ergäben sich auf Grundlage der Regierungsentwürfe des Haushaltsgesetzes 2021 sowie des „Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich und weitere Änderungen" und fußten daher auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2020.

Das Schrobsdorff-Haus im Ortsteil Pätz soll seit Jahren umgebaut werden zu einem Bürgertreff. Quelle: Andrea Müller

In dem Schreiben an die Kommunen sei gleichzeitig festgehalten worden, dass sich mit den Ergebnissen der Steuerschätzung im November 2020 Anpassungsbedarfe für die im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2021 des Landes veranschlagten Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs 2021 ergeben. Bis Donnerstag dieser Woche habe eine Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung stattgefunden. Deswegen sollen „in der kommenden Woche die regionalisierten Ergebnisse für das Land Brandenburg vorliegen“. Diese würden jeweils auch öffentlich gemacht werden. Eine weitere Aktualisierung der Orientierungsdaten 2021 für die Kommunen im laufenden Jahr erfolge nicht, da zeitlich dann die Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2021 mit den veranschlagten Ansätzen durch den Landtag bevorstehen dürfte, hieß es.

Andere Kommunen sind einen Schritt weiter

In anderen Kommunen sieht es nicht viel anders aus als in Bestensee. Königs Wusterhausen allerdings diskutiert man schon eine ganze Weile über den Entwurf einer Haushaltssatzung für 2021. In Schulzendorf rechnet Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) damit, den Haushalt erst im neuen Jahr beschließen zu können. Die Diskussion zu den Eckdaten werde jetzt starten. In Mittenwalde streitet man sich seit Monaten über die Personalkosten, und auch die müssen in den Haushalt einfließen. Die seien dagegen in Bestensee nicht das Problem, da sowieso tariflich zu erwartende Anpassungen von vorn herein mit 1,5 bis 1,8 Prozent in der Planung berücksichtigt würden.

Dass der Haushalt Ende des Vorjahres noch nicht vorliegt, ist aber auch nicht so ungewöhnlich. Bestensee verabschiedete den Haushalt 2020 erst im laufenden Jahr. Dennoch blockiert dieser Zustand die weitere Arbeit in den jeweiligen Ausschüssen. Daniel Eberlein (WIR!) plädierte deswegen dafür, Haushaltsgespräche in den Fraktionen zu führen. Jürgen Ostländer (Plan Bestensee) bat eindringlich im jüngsten Finanzausschuss diese Woche darum, das Zahlenwerk so schnell wie möglich vorzulegen, nämlich dann, wenn die noch fehlenden Zahlen von Land und Kreis vorliegen. „Dann soll der Finanzausschuss zeitnah einberufen werden, damit wir den Haushalt diskutieren können“, erklärte er.

Das Vereinshaus in der Waldstraße soll zu einer Kita umgebaut werden; aktuell fehlen in Bestensee 44 Kita-Plätze. Quelle: Andrea Müller (Archiv)

Defizit im Haushalt

Derzeit gibt es in Bestensee noch keine Prioritätenliste für das kommende Jahr. Nur der Ortsbeirat Pätz habe bereits seine Vorstellungen diskutiert und beschlossen. Dazu kommt ein voraussichtliches Defizit von 500.000 bis 600.000 Euro im Haushalt. Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht abzusehen, denn die Auswirkungen des erneuten Corona-Lockdowns würden erst mit Verzögerung spürbar werden.

Von Andrea Müller