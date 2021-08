Bestensee

Der Heimat- und Kulturverein Bestensee lud am Sonnabend zum Dorf- und Schützenfest in die Dorfaue ein. Zwar in abgespeckter Form, die Besucher freuten sich aber dennoch, wieder etwas Normalität erleben zu können.

Zum Auftakt spielte der Spielmannzug Mittenwalde. Für die Spielleute war es einer der ersten größeren Auftritte in den letzten eineinhalb Jahren und daher etwas Besonders. Das gleiche galt für den Männergesangverein Bestensee, der ebenfalls coronabedingt seit langer Zeit nicht mehr aufgetreten war. „Da ist es schön, dass alle unsere Sänger wieder mit im Boot sind“, freute sich Chormitglied Klaus Doppler.

Vereine präsentierten sich

Eine Überraschung für die Besucher war der Auftritt der kürzlich entstandenen „One Week Band“, einer Gruppe aus sehr jungen Bestenseer Musikern.

Es präsentierten sich aber auch Vereine, etwa der SV Grün/Weiß Union, wo man sich beim Torwandschießen erproben konnte. „Wir wollen unseren Verein bekannt machen und Nachwuchs werben“, sagt Rene Neumann, der die Bambini-Mannschaft trainiert.

Neben Flohmarkt war im Lausl-Park Spiel und Spaß für die kleinen Besucher angesagt. Aber auch der Kuchen der „Lausl-Frauen“ zog die Besucher an.

Schützenverein proklamiert neues Königshaus

Der Schützenverein proklamierte sein neues Königshaus (Ramona und Ingo Wolter) und begrüßte es mit Böllerschüssen. Erstmals wurden Ehrenmitgliedschaften vergeben. Hans-Jürgen Müller, Wilfried Wander und Günter Klemm bekamen Ehrenurkunden vom Vereinsvorsitzenden.

„Ich finde es ganz toll, dass es einen Shuttle zum Dorffest gibt“, sagt Monika Kühn. Diesen Service hatte der Fahrdienst Eberst aus Bestensee übernommen.

„Alt wie ein Baum“ mit Peter Meyer

Bereits am Freitagabend hatte es ein Highlight gegeben. Mit Titeln wie „Alt wie ein Baum“, „Hey wir woll’n die Eisbärn seh’n“ oder dem Rennsteiglied begeisterte Ex-Puhdy Peter Meyer mit seiner neuen Band die rund 300 Zuhörer auf der Dorfaue.

„Es war schön zu sehen, dass wir ein entspanntes Publikum hatten“, freute sich Anja Kolbatz-Thiel, in deren Händen die Organisation lag.

Von Gerlinde Irmscher