Bestensee

Vor versammelter Mannschaft wurde am Sonnabend feierlich der neue Gerätewagen von der Gemeinde an die Freiwillige Feuerwehr in Bestensee übergeben. 310.000 Euro hat die Spezialanfertigung von der Firma Ziegler aus Rendsburg gekostet. Das Fahrgestell stammt von MAN.