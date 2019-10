Bestensee erlebt gegenwärtig einen Bau-Boom. Doch die Infrastruktur kommt nicht hinterher. Plan Bestensee will das so nicht weiter dulden. Rathaus spricht von „polemischer Attacke“.

In Bestensee wird viel gebaut. Soll es so weiter gehen? Plan Bestensee will dem einen Riegel vorschieben, solange es keinen Ortsentwicklungsausschuss gibt. Quelle: Andrea Müller