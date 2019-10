Bestensee

Großer Auflauf bei der Feuerwehr in Bestensee am Samstagvormittag: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erhielten einen neuen Gerätewagen GWL 2. Es handelt sich hierbei um eine Spezialanfertigung auf die Bedürfnisse der Bestenseer Feuerwehr zugeschnitten. 310 000 Euro hat sich die Gemeinde das Fahrzeug kosten lassen. Geliefert wurde es bereits am 18. September, so dass es seine Feuertaufe schon vor der offiziellen Übergabe hinter sich hatte.

Von Andrea Müller