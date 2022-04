Bestensee

In der Sitzung der Gemeindevertretung von Bestensee wurde am Dienstagabend die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mehrheitlich abgelehnt. „Erwartungsgemäß“, kommentierte dieses Ergebnis der Pressesprecher der Gemeinde Roland Holm.

Im Juni erneut Beratungen zum Haushalt

Das Abstimmungsergebnis war dementsprechend deutlich. Zehn Gemeindevertreter hatten den Haushalt abgelehnt; sechs stimmten mit „Ja“. Es gab eine Enthaltung. Damit hat Bestensee weiterhin keinen Haushalt. Projekte, die für dieses Jahr geplant sind, liegen damit weiter auf Eis. Im Juni, so Holm, werde das Gemeindeparlament erneut tagen. „Dann steht die Haushaltssatzung wieder auf der Tagesordnung“, kündigte er an.

Diskussion um neuen Kaufpreis des BEV Grundstücks

Bei der Sitzung am Dienstagabend ging es erneut auch im den Kauf des Grundstücks in der Motzener Straße. Es gehört dem Eisenbahnvermögen (BEV). Das hatte Bestensee dieses Stück Land angeboten unter der Bedingung, dass darauf auch Sozialwohnungen entstehen. Für jede Sozialwohnung sollte der Kaufpreis um 25.000 Euro sinken. Eigentlich schien alles klar; die Gemeinde wollte das Grundstück erwerben. Zuletzt hatte zwar Jürgen Ostländer (Plan Bestensee und Pätz) gegen dieses Vorhaben Stellung bezogen aufgrund der Finanzlage der Gemeinde, war aber bei seinen Mitstreitern in der Kommunalpolitik auf Granit gestoßen.

Briefe an politische Entscheidungsträger

Nun hat offensichtlich das BEV selbst einen Riegel vorgeschoben. Laut Holm soll sich der Kaufpreis um bis zu 40 Prozent verteuert haben. 1,77 Millionen Euro hätte es ursprünglich kosten sollen. Für den Fall, dass 25 Sozialwohnungen wie geplant errichtet würden, hätte sich die Summe auf 1,3 Millionen Euro verringert. Die Gemeindeverwaltung will sich nun an die politischen Entscheidungsträger in Bund und Land wenden. Wie der Sprecher sagte, sei der neue Kaufpreis unvereinbar mit dem Ziel, Sozialwohnungen zu errichten.

Von Andrea Müller