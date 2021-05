Bestensee

Die Gemeinde Bestensee hat eine neue Satzung zum Schutz von Hecken und Bäumen als Landschaftsbestandteile der Gemeinde beschlossen. Damit hat sie sich das Ziel gesetzt, den Schutz ihres Grüns im Ort zu verbessern, es zu pflegen und zu erhalten.

Die alte Baumschutzsatzung Bestensees stammt noch aus 2008 und bedurfte einer dringenden Überarbeitung. Mit der Veröffentlichung der neuen Satzung wird die alte außer Kraft treten. Die neue Satzung basiert auf der Grundlage der Brandenburgischen Kommunalverfassung sowie der Naturschutzgesetze von Land und Bund.

Diese riesige und weit ausladende Kastanie steht auf der Dorfaue im Bestenseer Ortsteil Pätz. Quelle: Andrea Müller

Was nun besonders geschützt ist

Geschütz sind fortan Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 Zentimetern oder mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn mindestens zwei Stämme einen Stammumfang von 20 Zentimetern aufweisen. Zudem sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 20 Zentimetern geschützt, wenn sie einer Gruppe von zumindest fünf Bäumen zusammen stehen, so dass sie im Kronenbereich einen Nachbarsbaum berühren oder der Abstand zueinander am Boden nicht mehr als fünf Meter beträgt. Bäume ohne begrenzenden Stammumfang sind dann geschützt, wenn sie aus landeskulturellen Gründen, zum Beispiel aufgrund von Grünordnungsplänen oder Gestaltungssatzungen beziehungsweise als Ersatzmaßnahme gepflanzt wurden. Hecken sind ab einer Höhe von 1,80 Meter ausdrücklich geschützt.

Besonderem Schutz unterliegen dagegen Obstbäume, Pappeln, Birken und Robinien nicht. Gleiches gilt für Bäume auf Grundstücken, die laut Waldgesetz, zum Wald gehören sowie für Bäume in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie gewerblichen Zwecken dienen. Das trifft darüber hinaus für Bäume in kleingärtnerisch genutzten Einzelgärten einer Kleingartenanlage zu. Der Schutz von Naturdenkmalen und Alleebäumen wird dagegen nicht ausdrücklich in der neuen Bestenseer Baumschutzsatzung erfasst. Zuständig ist hier das Bundesnaturschutzgesetz.

Auch Feuer unterm Kronendach ist verboten

Nach der neuen Baumschutzsatzung ist es verboten, Landschaftsbestandteile zu beseitigen, zu zerstören oder wesentlich zu verändern. Auch im Wurzelbereich dürfen keine schädigenden Veränderungen vorgenommen werden. Dazu zählen auch die Bedeckung des Wurzelbereiches mit wasserundurchlässigen Materialien wie Asphalt oder Beton, Ausschachtungen, Aufschüttungen sowie Verdichtungen. Es dürfen auch keine schädigenden Substanzen im Wurzelbereich angewendet werden wie etwa das Ausbringen von Streusalz im Winter, sofern dies die Rechtsvorschriften nicht ausdrücklich vorsehen. Verboten ist auch das Betreiben von Feuerstellen unterhalb des Kronenbereiches eines Baumes.

Eine Eiche in Bestensee erwacht zu neuem Leben. Noch sind die Blätter winzig, doch sie geben bereits klare Auskunft, welcher Art sie sind. Quelle: Andrea Müller

Beseitigt werden dürfen laut Baumschutzsatzung abgestorbene Äste. Auch ein fachgerechter Kronenschnitt ist erlaubt ebenso wie pflanzentypische Pflegeschnitte bei Hecken. Verletzungen am Baum dürfen behandelt und Kranheitsherde beseitigt werden. Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes sind ebenfalls zulässig. Nicht unter die Verbote fallen darüber hinaus „unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen oder Sachen mit bedeutendem Wert.“

Landkreis arbeitet auch an Baumschutzsatzung

Die neue Baumschutzsatzung wurde in der Gemeindevertretung kaum noch diskutiert. Lediglich Monika von der Lippe (Linke) meldete sich zu Wort. „Ich will nur darauf hinweisen, dass der Landkreis Dahme-Spreewald gerade an seiner ersten Baumschutzsatzung arbeitet“, sagte sie. Es sei vielleicht wichtig, zu schauen, inwiefern dann beide Satzungen überein stimmen und wo noch nachgearbeitet werden könne. Die Baumschutzsatzung wurde mit 18 Ja-Stimmen beschlossen; nur ein Abgeordneter stimmte mit „Nein“.

Von Andrea Müller