Bestensee

Der gemeinsame Beschlussantrag von CDU, Unabhängige Bürger Bestensee-Pätz (UBBP) und AfD sorgte in der vergangenen Woche für Aufregung. Denn eigentlich hatte die CDU bereits 2018 beschlossen, jegliche Zusammenarbeit mit der AfD-Fraktion abzulehnen. Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Kerstin Rubenbauer (Linke) konnte die Kooperation mit der AfD nicht nachvollziehen ( MAZ berichtete). Zudem erhielt Antragsteller Claus Weßlau ( CDU) einen Anruf vom brandenburgischen CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann, der ihn freundlich an den Beschluss der Partei erinnert habe.

Doch auch nach internen Gesprächen zieht die CDU der Gemeinde ihren Antrag nicht zurück. „Ich gehöre zu den Menschen, die eine Entscheidung treffen und dann dabei bleiben“, erklärt Weßlau auf Nachfrage. Nun erwarten Kerstin Rubenbauer und Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf, dass der Besucherandrang bei der kommenden Gemeindevertretersitzung am 15. Dezember besonders hoch sein wird. Zudem habe die Fraktion Plan Bestensee 2025 mit einem Flyer zu der Sitzung eingeladen. Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, soll am Dienstagabend ein Wachschutzunternehmen die Besucheranzahl kontrollieren. Sobald die Kapazitäten erreicht sein werden, soll so der Einlass gestoppt werden.

Von Joice Nkaigwa