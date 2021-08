Bestensee

Lange stand das Projekt in den Sternen, nun kann es doch umgesetzt werden. Die Grundschule Bestensee bekommt ein „Grünes Klassenzimmer“. Die Gemeinde hat mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung auf die Mittel für die Umgestaltung des Innenhofes freigegeben. Außerdem erhielt die Schule Geld aus „Schule bewegt“. Damit ist in dem Schulgebäude ein Bewegungsparcours eingerichtet worden, der die Mädchen und Jungen zur Bewegung einlädt.

Besseres Miteinander von Schule und Gemeinde

„Gerade in Corona-Zeiten ist so ein ’Grünes Klassenzimmer’ enorm wichtig“, sagt Oliver Steinmann, Kunstlehrer an der Bestenseer Grundschule. Gemeinsam mit Kollegen hatte er sich für die Umgestaltung des Innenhofes engagiert, war sogar in die Sitzung der Gemeindevertretung gekommen, um für ein besseres Miteinander zwischen Schule und Gemeinde zu werben. In der Bildungseinrichtung habe man sich von der Verwaltung oft missverstanden und zu wenig unterstützt gefühlt – zum Beispiel auch in Sachen „Grünes Klassenzimmer“.

Den Schulgarten in der Bestenseer Grundschule gibt es schon länger. Aus ihm ist eine blühende Oase geworden. Quelle: Andrea Müller

Prompt, so Steinmann, seien die Kollegen dann in den Sozialausschuss eingeladen worden, wo ausführlich über die genannten Probleme gesprochen worden sei. Eine erneute Einladung in das Gremium sei für den 7. September ausgesprochen worden. „Wir haben das Gefühl, dass wir gehört wurden“, formuliert es Steinmann, der ausgesprochen glücklich darüber ist, dass die Idee von einem Klassenzimmer mit viel Grün an der frischen Luft nun Realität werden kann.

Geld im Haushalt für „Grünes Klassenzimmer“

Seitens der Gemeinde wurden für das Projekt knappe 6000 Euro zur Verfügung gestellt. Wenn die bestellten Materialien und Pflanzen eintreffen, soll es mit der Neugestaltung des Hofes los gehen. Momentan ist es hier auch schon grün, ein schon etwas mitgenommenes Schachspiel im Großformat ist dort zu finden. „Das soll auch bleiben, aber an einen anderen Platz umziehen“, erklärt der Kunstlehrer. Denn dort soll eine kleine Bühne eingerichtet werden, die auch für Schüleraufführungen genutzt werden soll. Dazu kommen Sitzplätze inmitten des dann neu gestalteten Grün sowie Relaxliegen, um Möglichkeiten zur Entspannung zu schaffen.

Wo bisher nur Wiese und ein Schachspiel sind, soll das „Grüne Klassenzimmer“ entstehen mit Bühne, Sitzen und Relaxliegen inmitten von Blumen und Büschen. Quelle: Andrea Müller

„Wenn alles wie geplant klappt, könnte das ’Grüne Klassenzimmer’ schon im Oktober genutzt werden, sofern das Wetter dann noch mitspielt“, so Steinmann. In einem weiteren Innenhof der Schule war bereits zuvor ein Schulgarten im klassischen Sinne angelegt worden, in dem die rund 400 Schüler der Schule alles rund ums Gärtnern lernen.

Bewegungsparcours Dank Stiftung „Schule bewegt“

Aus der Initiative „Schule bewegt“ von der Stiftung Bildung hat die Bestenseer Grundschule ebenfalls Geld erhalten. Mit den 4500 Euro soll ein Bewegungsparcours entstehen, der die Kinder zu Spaß und Bewegung animieren soll. Bunte Punkte, Linien und Verbindungen laden ein zum Hüpfen, Springen und Laufen. Sie sollen die Mädchen und Jungen sprichwörtlich von ihren Sitzen in den Klassenräumen reißen, denn – so die Stiftung – wer sich viel bewegt, der lerne auch besser, fühle sich wohler und lebe einfach besser. Mit dem Programm solle der „Sitzkultur“ in den Klassenzimmern kontra geboten werden. Die Grundschule Bestensee sah das genauso und hatte sich bei der Stiftung um entsprechende Fördermittel beworben. Mit Erfolg.

Die Grundschule Bestensee: Der Bedarf an Klassenräumen wächst und wächst. Es ziehen gerade viele junge Familien in den Ort. Quelle: Andrea Müller

Immerhin lernen in der Bildungseinrichtung derzeit rund 400 Schülerinnen und Schüler. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr fünfzügig eingeschult. Vorauszusehen ist, dass dies auch in den kommenden Jahren so sein wird. Bestensee musste die Schule bereits mehrmals erweitern. Jetzt steht gar ein neuer Schulcampus zur Debatte, um den Andrang an neuen Schulkindern abzufangen.

Von Andrea Müller