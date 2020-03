Überraschung: Haushalt weist Minus auf

Bestensee

Drei Stunden lang saßen die Gemeindevertreter von Bestensee bis in den späten Dienstagabend zusammen, um verschiedene Tischvorlagen aus den einzelnen Fraktionen zum Haushalt für 2020 zu bearbeiten. Der sollte im Anschluss beschlossen werden. Dann die Überraschung: Der Haushalt war plötzlich nicht mehr ausgeglichen und mangels Deckung rechtswidrig. Das Minus betrug 3000 Euro. Deswegen musste Kämmerer Timo Ludwig den Beschluss sofort beanstanden.

Das Ende vom Lied

„Das ist nun das Ende vom Lied“, kommentierte Claus Weßlau ( CDU) das niederschmetternde Ergebnis des Abends. Jürgen Ostländer (Plan Bestensee) wollte sofort eine der vielen Haushaltsstellen kürzen, damit der Haushalt doch noch ausgewogen ist. Der Kämmerer hörte sich das an, ließ sich aber auf keine Diskussion mehr ein. „Das muss ich jetzt mit den Fachämtern besprechen“, erklärte er.

Überarbeitung notwendig

Die Haushaltssatzung soll nun überarbeitet werden und bei der nächsten Gemeindevertretersitzung wieder auf die Tagesordnung kommen – samt des gesamten dazu gehörenden Prozederes. Doch wie war es dazu gekommen? Denn zu Beginn der Sitzung war der Haushalt noch ausgeglichen.

Förderung für Kinderarzt

Das Zünglein an der Waage war wohl der Antrag der Fraktion WIR, 20 000 Euro bereitzustellen, um einen neuen Kinderarzt nach Bestensee zu locken. Wie das genau geschehen soll, konnte am Abend noch nicht definiert werden. Kämmerer Ludwig hatte darauf aufmerksam gemacht, dass dies haushaltsrechtlich problematisch sei und andernorts gar rechtlich schon geahndet worden war. Darüber hinaus verwies er in diesem Zusammenhang auf die Verantwortung der kassenärztlichen Vereinigung.

Breite Zustimmung

„Wir haben keinen Kinderarzt mehr, aber viele Zuzüge, deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wieder ein Kinderarzt nach Bestensee kommt“, sagte Kerstin Rubenbauer (Linke). Claus Weßlau meinte, dafür müsse ein ganzes Paket geschnürt werden. Im Ergebnis der kurzen Diskussion wurde dem WIR-Antrag jedoch zugestimmt. Es gab keine Enthaltung und keine Nein-Stimme.

Gemeinde kauft Grundstück

Die WIR-Fraktion hatte auch beantragt, das Grundstück in der Köriser Straße derzeit nicht für eine Million Euro zu erwerben. „Wir sollten nicht so viel Geld ausgeben für ein Projekt, für das wir erst eine Machbarkeitsstudie machen müssen“, begründete dies der Vorsitzende Daniel Eberlein. Seine Argumente stießen auf Ablehnung bei den anderen Fraktionen. Diese sprachen sich dafür aus, dass das Kleingewerbe vor Ort solle gefördert werden soll. Zudem brauche die Gemeinde das Grundstück für Vorhaben in der Zukunft.

Budget für Ortsbeirat Pätz umstritten

Weitere Anträge wurden ebenfalls abgelehnt oder vertagt. So hatte die Gemeinde beantragt, einen Hausmeister für die Landkost-Arena einzustellen. 40.000 Euro sollten dafür zur Verfügung gestellt werden. Hierfür wurde erst einmal ein Sperrvermerk eingetragen. Jürgen Ostländer beantragte ein Ortsteilbudget für Pätz in Höhe von 8000 Euro. Später verringerte er die Summe auf 4000 Euro. Das soll nun erst einmal mit der Verwaltung genau durchgesprochen werden.

Anträge zurück gezogen

Die Anträge der Unabhängigen Bürger für den Ortsteil Pätz gingen in die ähnliche Richtung. Pätz und Bestensee sollten demnach mit drei Euro pro Einwohner Mittel für die Heimatpflege, das Brauchtum und die Entwicklung des Fremdenverkehrs bekommen. Weitere 1000 Euro sollte Pätz erhalten für Ehrungen und Jubiläen. Annette Lehmann zog diese beiden Anträge dann aber erst einmal zurück.

Zwei weitere Sperrvermerke

Sie hatte aber zwei weitere Anträge dabei. Der eine betraf die Anhebung der Einstufung der Amtsleiter in der Verwaltung. Bei dem anderen ging es um die Einstellung von drei Sachbearbeitern für die Verwaltung. Für beide „Posten“ beantragte sie als Vertreterin der Unabhängigen Bürger einen „Sperrvermerk“. Die Gemeinde solle erst einmal begründen und für die Neueinstellungen auch ein Organigramm und einen Raumplan vorlegen. Die Arbeitsbedingungen im Rathaus seien schon jetzt sehr beengt. Beiden Anträgen wurde zugestimmt mit 12 Ja-Stimmen bei dreimal „Nein“ sowie zwei Enthaltungen.

Von Andrea Müller