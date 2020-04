Bestensee hält am Kauf der Möbelwerke fest, um Kleingewerbe auf dem Gelände zu erhalten und zu entwickeln. Die überarbeitete Haushaltssatzung wird an die Gemeindevertreter von Bestensee weitergeleitet. Dafür haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses am Dienstagabend verständigt – im Beisein vieler Einwohner.