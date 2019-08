Bestensee - An der Fischerei: Kommt die Umgehungsstraße? Im Bauausschuss von Bestensee ist es Montagabend hoch hergegangen. Der Disput bewegte sich um die Frage, soll das neue Wohngebiet eine Umgehungsstraße bekommen – und auch einen Supermarkt sowie ein Parkhaus.

Die ersten Häuser An der Fischerei in Bestensee stehen schon. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Bewohner einziehen. Später werden in diesem Wohngebiet rund 300 Leute ein neues Zuhause haben. Quelle: Andrea Müller