Bestensee

In dem verdächtigen Amazon-Paket war Zucker. Das teilte jetzt Polizeisprecherin Ines Filohn mit. Zugleich entschuldigte sie sich für den Kollegen, der die Anfrage von Frank Richter aus Bestensee nicht zum Anlass genommen hatte, einen Großalarm auszulösen.

Beamte ging von Harmlosigkeit der Sendung aus

Laut Filohn habe der betreffende Polizeibeamte aus Königs Wusterhausen angegeben, dass Richter ihm versichert habe, in dem Paket sei Zucker. Weil er gemeint habe, es ginge um die Schadensregulierung habe er den Bestenseer Bürger an Amazon verwiesen. Darüber hinaus seien der Polizei derartige Betrugsmaschen bekannt, bei denen hochwertige Güter gegen billige Substanzen wie Zucker ausgetauscht würden. Sogar das Gewicht werde von den Betrügern dabei berücksichtigt, so dass beim Versand nichts auffällt.

Gegenüber der MAZ hatte Frank Richter nach Empfang des Paketes allerdings erklärt, er habe Zucker vermutet, habe es aber nicht selbst überprüfen wollen. So war erst auf Anfrage der MAZ bei der Polizei ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst worden.

Polizei nehme Warnhinweise sehr ernst

„Wir mussten die Feuerwehr dazu rufen, weil die Polizei verdächtige Substanzen nicht bergen darf“, so Filohn. Die Feuerwehr habe dafür ausgebildete Spezialeinsatzkräfte. Bei der Untersuchung im Labor habe sich dann bestätigt, dass es sich lediglich um Zucker handelt. Filohn versicherte, dass die Polizei alle Warnhinweise sehr ernst nehme.

Der Bestenseer konnte seine Angelegenheit inzwischen mit Amazon klären. Er bekam die 799 Euro für den bestellten Laptop zurück und darüber einen Gutschein in Höhe von 150 Euro als Ausgleich für die Unannehmlichkeiten.

Von Andrea Müller