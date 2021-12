Bestensee

Julia Hasselluhn liebt Pferde über alles. „Sie machen glücklich“, sagt sie. Nun will die 31-Jährige aus Bestensee etwas von ihrem Glück abgeben. Sie verschenkt Zeit mit ihren Pferden, die in der „Pferdeoase“ in Märkisch Buchholz stehen, und will so Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Der ganz ruhige Camino scheint dafür wunderbar geeignet. Er ist bereits 15 Jahre alt und hat in seinem Leben schon viele Erfahrungen gesammelt. „Er liebt Kinder“, sagt Julia Hasselluhn. Wenn sie bei ihren gemeinsamen Ausritten auf Mädchen und Jungen treffen, heiße es erst einmal anhalten und sich streicheln lassen.

Es geht um die Nähe zum Pferd

Genau darum gehe es auch bei der Zeit, die nun an tierliebende Kinder verschenkt werden soll, deren Familien es nicht so einfach haben. Ihr Angebot richtet sich an jene, die sich keine Reitstunden oder gar ein Pferd für ihr Kind leisten können. Julia Hasselluhn will allerdings den Kleinen nicht das Reiten beibringen. Bei der Pferdezeit soll gar nicht geritten werden, denn das Risiko sei dann doch zu groß.

In der gemeinsamen Zeit will die 31-Jährige zusammen mit den Kindern das Pferd von der Koppel holen, putzen, streicheln, füttern und über den Platz führen. „Es geht um die Nähe zum Pferd“, erklärt Julia Hasselluhn ihre Idee. Es sei unvorstellbar, was diese Nähe auslösen und bewirken könne. Da schlage das Herz einfach im Galopp.

Termine reichen bis in den Januar hinein

Die junge Frau, die in Bestensee ein DEVK-Versicherungsbüro führt, will dabei keine Altersbegrenzung setzen. Die Kinder sollten lediglich laufen können. Jedes Kind dürfe allein mit ihr und dem Pferd die Zeit verbringen, damit ihm ganz und gar alle Aufmerksamkeit gehört. Julia Hasselluhn denkt da an ein bis zwei Stunden pro Kind.

Die 20 Anmeldungen, die bereits über ihre Facebookseite eingetrudelt sind, seien inzwischen geplant bis in den Januar hinein. Manchmal hält Weihnachten eben einfach viel länger an, als man es erwartet

Von Andrea Müller