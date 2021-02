Bestensee

Über die Lettern am Eingang des Hauses in der Bestenseer Hauptstraße 29 stolpert so mancher: Doch dass die Post in Bestensee nun wieder „Kaiserliches Postamt“ heißt, hat seinen Grund. Alexander Neumann hat das alte Postamt von oben bis unten umgebaut und saniert. Während die Post während der Bauphase nie geschlossen war, waren die Mieter zwischenzeitlich ausgezogen. Jetzt gibt es über der Post vier Wohnungen. Die letzten beiden Wohnungen sollen in den nächsten Tagen bezogen werden.

Zur Geschichte des Hauses

Das Haus, so Neumann, sei 1909 erbaut worden. „Schon auf den Bauplänen von damals stand Kaiserliches Bauamt“, berichtet der Bestenseer und zeigt auf die alten Zeichnungen. Aus den historischen Unterlagen gehe hervor, dass der Bau sogar unter diesem Namen beantragt worden war. „Auf diese Weise haben wir uns ein Stück Bestenseer Geschichte in die Gegenwart geholt“, so Neumann weiter. Damit tritt Alexander in die Fußstapfen von seinem Vater Peter Neumann, glaubt allerdings, dass er selbst weit entfernt von dem ist, was Peter Neumann für den Ort geleistet hat. „Mein Vater ist einfach Bestensee“, unterstreicht der Sohn.

Eine historische Aufnahme des „Kaiserlichen Postamtes“. Der Eingang war damals seitlich, heute befindet er sich vorn zur Hauptstraße hin. Quelle: Privat

2015 hatte Alexander Neumann das Haus in der Hauptstraße übernommen. „Solange ich denken kann, war darin eine Post“, sagt Neumann. Deswegen sollte die auch unbedingt darin erhalten werden. Nur unter dieser Bedingung wollte er den „Deal“ mit dem damaligen Eigentümer eingehen. Neumann dachte allerdings, dass er nur die Räumlichkeiten weiter zur Verfügung stellen würde. Doch die Dame, die damals die Post betrieb, habe offensichtlich kalte Füße bekommen, als sie sich selbstständig machen sollte. „So wie die Kuh zum Rückenschwimmen, so bin ich dann damals zur Post gekommen“, lacht Neumann, der nun selbst Geschäftsführer der Schreibwaren und Lotto GmbH ist und Partner der Deutschen Post AG.

Es brauchte viel Geduld bis zum Baustart

Mit der Übernahme des Gebäudes schwebte Neumann auch der Umbau vor, doch bis zur Baugenehmigung habe er sich zweieinhalb Jahre gedulden müssen. Noch einmal solange habe es gedauert, bis sich das Haus nun so präsentiert, wie es die Bestenseer sehen, wenn sie in diesen Tagen einen Brief zur Post bringen, Geld abheben, Briefmarken kaufen oder ein Paket abholen. Aus dem alten Haus ist ein modernes Gebäude geworden und eine Postfiliale mit allem Drum und Dran. Es gibt hier sogar einen Treppenlift an der Außentreppe, damit Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, hinein kommen. Neben dem vollen Sortiment an Postdienstleistungen verkaufen die Damen hinter dem Tresen auch Schreibwaren und Geschenkartikel.

Über dem „Kaiserlichen Postamt“ befinden sich vier modernisierte Wohnungen mit geräumigen Balkonen. Quelle: Andrea Müller

Corona sorgte zusätzlich für Belastung

Vier Vollzeit- und eine Teilzeitkraft sorgen dafür, dass alles wie am Schnürchen läuft. Am längsten ist Heike Krebel dabei, ganze elf Jahre ist sie schon eine der Postfrauen von Bestensee. Gemeinsam mit den Kolleginnen hat sie nun auch den strapaziösen Umbau mitgemacht, der über Monate für eine zusätzliche Belastung mit Staub und Lärm sorgte. Und dann kam auch noch Corona, mit seinen stetig wechselnden Verordnungen. „Zeitweise mussten wir jeden Tag umorganisieren“, berichtet der Chef. Oft sei es wirklich extrem schwierig gewesen. Neumann erinnert in diesem Zusammenhang an die Zeit, als der Eingang verlegt werden musste. Im Treppenhaus hätten die Leute wegen Corona nicht zusammen warten dürfen. Deswegen sei in jener Zeit oft eine Warteschlange draußen zu sehen gewesen.

Heike Krebel (vorn) und Madeleine Klink bedienen im modernisierten „Kaiserlichen Postamt“ die Kundschaft. Quelle: Andrea Müller

Leuchtschrift als I-Tüpfelchen

Quasi als I-Tüpfelchen kam zum Schluss der Schriftzug über den Eingang zum „Kaiserlichen Postamt“, der sich nun direkt vorn an der Hauptstraße befindet. „Besonders schön sieht es nachts aus, wenn die Schrift beleuchtet ist“, freut sich Alexander Neumann. Nun sei alles komplett und innen wie außen genauso, wie er es sich vorgestellt habe. Stolz zeigt er auch die geräumigen Wohnungen mit den großen Balkonen. Besonders hat es die Dachgeschosswohnung in sich, die zwar einerseits viele Schrägen aufzuweisen hat, aber auch besonders raffiniert geschnitten ist. Noch steht sie leer, aber schon in den nächsten Tagen sollen die neuen Mieter einziehen.

Blick in den Innenraum des „Kaiserlichen Postamts“ in Bestensee. Neben den Postdienstleistungen gibt es hier auch Schreibwaren und Geschenkartikel. Quelle: Andrea Müller

Rund 700 000 Euro hat Alexander Neumann für Um-und Anbau in die Hand genommen; Tor und Außenanlagen kommen noch oben drauf.

Von Andrea Müller