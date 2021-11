Bestensee

Zwei Kinder haben – bisherigen Ermittlungen zufolge – einen Bungalow in der Spreewaldstraße in Bestensee in Brand gesteckt. Am späten Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brandausbruch gerufen. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte der auf einem Wochenendgrundstück befindliche Bungalow bereits in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude und ein naheliegendes Waldgebiet konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Bungalow brannte komplett nieder. Die genaue Brandursache wird derzeit untersucht. Zur Spurensuche und -sicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird mit rund 15 000 Euro beziffert.

Von MAZonline