Bestensee

Die ersten Ungeduldigen sind schon am Freitagvormittag durch die noch abgesperrte Baustelle in der Ortsmitte von Bestensee gefahren, als Mitarbeiter der Gemeinde und des Landesbetriebes für Straßenwesen noch dabei waren, die Baumaßnahme abzunehmen und die Kreuzung für den Verkehr frei zu geben. Das wird laut Landesbetrieb-Pressesprecher Steffen Streu auch erst am kommenden Montag passieren.

An dieser Stelle war bisher Schluss. Bestenseer mussten für ihre Einkäufe große Umwege in Kauf nehmen und die Ortsmitte weiträumig umfahren. Quelle: Andrea Müller

Anzeige

Zusammenspiel klappt

„Der Umbau des Knotenpunktes Bundesstraße B 246 / Landesstraße L 743 in Bestensee ist aber bis auf Restarbeiten beendet“, so Streu am Freitagnachmittag. Einen Tag zuvor hatten Vertreter der Deutschen Bahn AG und des Landesbetriebes Straßenwesen das Zusammenspiel zwischen der Bahnübergangs-Ampel und der Straßen-Ampel geprüft. Die Gesamtsignalanlage sei ebenfalls abgenommen und für den Verkehr freigeschaltet worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Umbau soll Staus verhindern

Der Umbau des Knotenpunktes im Herzen von Bestensee soll die Verkehrssicherheit erhöhen und vor allem dafür sorgen, dass es künftig nicht mehr zu kilometerlangen Staus kommt. Um das zu verhindern, wurden neue Abbiegespuren eingerichtet, so von der Hauptstraße kommend in die Motzener Straße nach rechts, von dort nach rechts und links in die Hauptstraße und aus Pätz kommend von der Hauptstraße nach links in die Motzener Straße.

Erstes Anstehen an der Ampel in Bestensees Ortsmitte: Manch einer hatte Freitag keine Geduld mehr, die riesen Umwege zu fahren. Quelle: Andrea Müller

Bürgermeister glücklich

„Ich bin glücklich, dass die Baumaßnahme pünktlich fertig ist“, erklärte Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) auf MAZ-Anfrage. Welche Restarbeiten noch ausstehen, das soll in der kommende Woche mit den Kollegen geklärt werden, die am Freitag bei der Abnahme der Baustelle vor Ort waren.

Viele orange Westen bei der ausführlichen Begutachtung und Abnahme der Kreuzung in der Ortsmitte von Bestensee. Quelle: Andrea Müller

Restarbeiten noch bis Oktober

Bis zum Montag sollen nun noch die Absperrelemente und Umleitungsschilder abgebaut werden. Dann soll die Kreuzung wieder voll befahrbar sein. Streu machte darauf aufmerksam, dass es bis Oktober noch zu einzelnen Sperrungen kommen kann, wenn die Restarbeiten erledigt werden. Das Bauvorhaben habe wie geplant rund 650 000 Euro gekostet.

Von Andrea Müller