Bestensee

Auf diesen Moment fiebert der ganze Ort hin: Wann wird die Kreuzung in der Ortsmitte für den Verkehr wieder freigegeben? Steffen Streu vom Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg ist sich sicher, dass ab dem 31. August der Autoverkehr wieder durch den Ort rollen kann. „Wir sind voll im Plan“, sagte er auf Anfrage der MAZ. Gegenwärtig würden nur noch Restarbeiten erledigt.

Die Baustelle aus Richtung Motzen kommend an der Einfahrt zum Einkaufszentrum. Quelle: Andrea Müller

Anzeige

Ampelanlage muss noch abgenommen werden

Dazu gehörten vor allem Pflasterarbeiten; die Lücken zwischen Trasse und Bordstein müssten noch geschlossen werden. Die entsprechenden Pflastersteine liegen in großen Säcken bereits bereit und warten auf die Verlegung. Auch die Markierung der Fahrbahnen und einzelnen Spuren fehle noch auf der Asphaltdecke.

Weitere MAZ+ Artikel

Zudem müsse die Ampelanlage noch abgenommen werden. Aufgrund der Verbindung zur Schrankenanlage der Deutschen Bahn gelten dafür besondere Sicherheitsbestimmungen. „Die Anlage wurde vollkommen neu gebaut“, berichtet Streu. Dafür wurden auch neue Pfähle aufgestellt. Wenn die Schranke schließe, weil ein Zug kommt, müsse die Ampel wie bisher auf Rot umschalten und dafür sorgen, dass der Kreuzungsbereich frei bleibe.

Viele Pflastersteine warten noch auf ihre Verarbeitung zwischen Asphalttrasse und Bordstein. Quelle: Andrea Müller

Mehr Abbiegespuren

Der gesamte Kreuzungsbereich wurde in den Wochen seit Anfang März grundhaft ausgebaut. Aus Richtung Motzen kommend wird es künftig eine Linksabbiegerspur geben. Aus Richtung Gallun und Königs Wusterhausen wird es an der Kreuzung mit Verkehrsfreigabe die lang ersehnte Rechtsabbiegerspur geben. Auch aus der entgegengesetzten Richtung wird es dann eine Linksabbiegerspur in Richtung Motzen und Einkaufszentrum geben. Zudem wurde die Straßenentwässerung mit Reinigungsanlage und einer Ableitung in den Seeverbindungsgraben neu gebaut.

Staus gehörten zum Straßenbild

Für den Kreuzungsumbau hatte sich die Gemeinde, besonders Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos), lange stark gemacht. Hintergrund dafür waren die Staus in dem Bereich, die mit der Inbetriebnahme der Ampelanlage immer wieder für Frust und Ärger bei den Bürgern führten. Oft reichten die Autoschlangen bis hinter die Ortsgrenze; lange Wartezeiten waren die Folge.

Autos durften die Bahngleise während der Bauzeit nicht passieren; Fußgänger und Radfahrer aber schon. Quelle: Andrea Müller

Verkehr soll nun flüssiger laufen

Die neuen Abbiegerspuren sollen nun für Erleichterung und Vermeidung von Staus sorgen. „Ich freue mich, dass die Bauarbeiten wie geplant erfolgen konnten“, so der Bauausschuss-Vorsitzende Peter Neumann (Unabhängige Bürger). Er habe sich regelmäßig von dem Baufortschritt überzeugt und mit dem Bauleiter vor Ort gesprochen.

Auch bei den Gewerbetreibenden ist die Freude groß, denn vor allem sie mussten in den vergangenen Wochen wegen der Vollsperrung des gesamten Bereiches Einbußen hinnehmen: Wegen der großen Umwege, die Kunden in Kauf nehmen mussten, um zu ihnen zu gelangen. Erschwerend kam dann auch noch die Corona-Pandemie hinzu, wegen der einige Dienstleister vorübergehend ganz schließen mussten. Bis jetzt ist etwa das Café Wahl am Bahnhof geschlossen. „Bislang hat sich die Wiedereröffnung nicht gelohnt“, so Chefin Annett Wahl.

Sicht auf die Baustelle von der der Schranke aus gesehen. Die Bewohner der Wohnungen mit Balkon im Haus gegenüber konnten das Geschehen jederzeit von oben verfolgen. Quelle: Andrea Müller

Anwohner können sich auf Entlastung freuen

Auch die gebeutelten Anwohner der offiziellen und halb illegalen Umleitungsstrecken – etwa Puschkinstraße und „Kim“-Straße – können nun auf schnelle Linderung hoffen. Mit der Eröffnung der Kreuzung Ende August werden viele wieder auf die gewohnten Trassen durch die Ortsmitte von Bestensee zurück kehren, um ihre Wege zu erledigen.

Baukosten so hoch wie veranschlagt

Nach Auskunft von Steffen Streu vom Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg beliefen sich die Baukosten aus bisheriger Sicht im Rahmen der Planung, die mit 642 000 Euro angesetzt war. Die ursprünglich bis in den Oktober angedachten Restarbeiten sollen entfallen, da die Kreuzung bis Monatsende komplett fertig gestellt werde.

Die Restarbeiten laufen im Kreuzungsbereich auf Hochtouren. Es wird noch gepflastert und Markierungen angebracht. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller