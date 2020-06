Bestensee

Auch wenn die Schulferien bereits begonnen haben: Ruhig wird es die nächsten Tage nicht in der Gesamtschule Bestensee. Denn am 11. Juli sollen die Mängel an der neuen Schul-Sternwarte beseitigt werden. Das kleine Observatorium thront auf dem Dach der Schule und ist weithin für jedermann sichtbar.

Die Bestenseer Gesamtschule mit ihrem Observatorium. Von hier aus sollen die Schüler mit dem neuen Schuljahr in die Sterne schauen können. Quelle: Andrea Müller

Start war schon für März geplant

Eigentlich hätte die Schul-Sternwarte schon längst in Betrieb sein sollen. Der Start war für den März dieses Jahres vorgesehen. Doch erst sorgte eindringendes Regenwasser für Ärger, dann verzögerte sich alles wegen der Corona-Pandemie. Nach Auskunft von Berthold Schneider von der Firma Astromann aus Nidderau war die Sternwarte bei Regen eingebaut worden. Die Isolation des Bodens habe nicht erfolgen können. Darüber hatte Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) bereits im Mai im Bauausschuss informiert. Die Abdichtung habe dann die in Bestensee ansässige Firma EFF Hausbau übernommen. Der in der Sitzung anwesende Firmenchef Heiko Flieger (Unabhängige Bürger) hatte das bestätigt.

Schieber schließt nicht richtig

Nun gibt es aber einen weiteren Mangel am Schieber in der Kuppel der kleinen Sternwarte. Der Schieber muss zu öffnen und zu schließen sein, denn durch die Öffnung schaue das hochwertige Carl-Zeiss-Teleskop zur Himmelsbeobachtung. Offensichtlich ist hier ein Haarriss entstanden. „Mit einem Kollegen werde ich die undichte Stelle am 11. Juli abdichten“, so der Astromann-Chef. Seiner Meinung handele es sich um ein kleines Problem. Dies werde im Rahmen der Gewährleistung abgewickelt. Das bestätigt auch die Gemeinde Bestensee.

Von der anderen Seite der Schule kann man den separaten Treppenaufgang zum Observatorium sehen. Quelle: Andrea Müller

Das kann vorkommen

Fakt sei, so Heimo Ludwig von der Gemeinde Bestensee, dass es an der Kuppel einen wasserführenden Sammelschacht gebe. Weil sich hier der Riss aufgetan habe, sei eine Klebstelle an der Kuppelfassung undicht geworden, worauf sich Feuchtigkeit und Regentropfen angesammelt hätten. Für die Gemeinde sei klar: Ein Haarriss im Material könne vorkommen und werde oftmals erst bei Gebrauch des Observatoriums festgestellt.

Produkt kommt aus Polen

Spekulationen darüber, ob der Mangel mit der Herkunft des Observatoriums zu tun habe, könne Schneider von Astromann nicht verstehen. „Das Produkt kommt aus Polen und daraus haben wir nie ein Geheimnis gemacht, das stehe sogar dran“, sagte er. Der Bürgermeister hatte in dem genannten Bauausschuss formuliert, dass es „kein deutsches Produkt (ist), aber als solches vermarktet wird von deutschen Firmen.“

2018 war Baubeginn

Die Gemeinde Bestensee kostet die Schul-Sternwarte insgesamt 65 000 Euro inklusive eines separaten Treppenaufgangs. „Die Baukosten des Observatoriums entsprachen im vollen Umfang den geplanten Kosten“, heißt es schriftlich aus dem Rathaus. Als die Schule wegen der wachsenden Schülerzahlen aufgestockt wurde, hatte man darüber hinaus den Einbau einer kleinen Sternwarte beschlossen, um die Schule noch attraktiver zu machen. 2018 war dann mit dem Bau begonnen worden; im November kam die Kuppel auf das Schuldach.

Weltkugel unten und Observatorium oben Auge in Auge an der Gesamtschule in Bestensee. Quelle: Andrea Müller

Schüler gucken in die Sterne

Die Firma Astromann und die Gemeinde Bestensee seien sich einig darin, dass die Schul-Sternwarte mit dem neuen Schuljahr – spätestens aber zum Herbst – an den Start gehen könne. Die Mädchen und Jungen der Gesamtschule können dann tatsächlich in die Sterne gucken – und zwar nicht nur mit bloßem Auge, sondern per Teleskop wie die Profis. Vorgesehen sei darüber hinaus, dass auch Schüler aus anderen Schulen im Umkreis das Bestenseer Observatorium nutzen können sollen.

Von Andrea Müller