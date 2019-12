Eine lautstarke Gruppe aus fünf oder sechs Männern schlug am Donnerstagabend einen 59-Jährigen an einem Imbiss in Bestensee zusammen. Der Mann hatte sich bedroht gefühlt und daher die Polizei verständigt. Damit er nicht noch weitere Notrufe absetzen konnte, stahlen die Männer ihm auch noch das Handy.