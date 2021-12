Bestensee

Polizeibeamte stoppten am Montagnachmittag einen Mercedes-Fahrer in der Friedensstraße in Bestensee. Nach dem Auto wurde bereits gefahndet, da es wohl abgemeldet und damit nicht mehr pflichtversichert war. Bei dem 32-Jährigen schlug der Drogenvortest positiv an. Er musste zur Abgabe einer Blutprobe aufs Revier. Sodann wurde illegale Pyrotechnik, so genannte „Polenböller“, bei ihm gefunden.

Von MAZonline