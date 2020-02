Illegal: Moto-Cross im Naturschutzgebiet

Pätz

Das Knattern der Quads und Moto-Cross-Maschinen ist schon von weitem vernehmbar. Wochenende für Wochenende treffen sich Anhänger von Quads, Moto-Cross-Maschinen und Geländewagen, um in der Kiesgrube Pätz über die Sandpisten zu jagen. Dies, obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet handelt. Die Behörden schauen tatenlos zu.

Anreise mit gleich mehreren Moto-Cross-Maschinen, die durch die Kiesgrube fahren sollen. Quelle: Naturschutzgruppe Pätz

Einst reich an Flora und Fauna

Noch vor zwanzig Jahren wurden hier Feldgrillen, Heidelerche, Goldammer, Wiedehopf, Bachstelze, Steinschmätzer, Neuntöter, Mönchsgrasmücke, Singdrossel und viele andere Tierarten beobachtet, wie aus einer Feldnotiz von Naturschützern vom 16. Mai 1989 hervor geht. Darüber hinaus bot der Trockenrasen beste Bedingungen für Sand-Thymian. Die kleinen Tümpel und Steilhänge bildeten einen geeigneten Lebensraum für Reptilien, Vögel und Schmetterlinge. Ringelnatter und Zauneidechse, aber auch die Kreuzkröte und die streng geschützte Uferschwalbe wurden hier beobachtet.

Abgestellte Moto-Cross-Maschinen in der Pätzer Kiesgrube. Quelle: Naturschutzgruppe Pätz

Geschichtliches

Früher wurde an diesem Ort reichlich Kies abgebaut. Die Grube gehörte bis nach dem 2. Weltkrieg der Familie Riesenberg, die jedoch in der DDR durch Zwangsverkauf enteignet wurde. 2002 wurde das Gelände vom Land Brandenburg zum Naturschutzgebiet Pätzer Kiesgrube erklärt. Es gehört heute zum Naturpark Dahme-Heideseen und ist 16 Hektar groß. 2009 erarbeitete man ein Pflege- und Entwicklungskonzept mit den wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung der Biotope in mehreren Etappen bis zum Jahr 2030 hin. Zur Umsetzung ist es nie gekommen. Kiefern, Birken und Eschen wanderten stattdessen in die Trockenrasenflächen ein, die Laichgewässer verlandeten.

Kiesgrube Pätz: Hier wächst auch das Knabenkraut. Quelle: Naturschutzgruppe Pätz

Landkreis: Maßnahmen waren fruchtlos

Dann kamen die Moto-Cross-Fahrer dazu. Der Landkreis Dahme-Spreewald ist sich der Auswirkungen durchaus bewusst. „Die illegale Befahrung des Naturschutzgebietes beschäftigt die Untere Naturschutzbehörde sowie weitere beteiligte Behörden, Institutionen und Flächeneigentümer bereits seit Jahren“, so Kreis-Pressesprecherin Janet Grund. Maßnahmen wie Beschilderung, Aufklärungsarbeit vor Ort, behördliche Kontrollen seien durchgeführt worden, hätten aber nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.

Kleine Gewässer in der Kiesgrube in Pätz bieten Lebensraum für Amphibien, Reptilien und zahlreiche Vögel. An den Steilhängen nisten Uferschwalben. Quelle: Wolfgang Kleber

Gemeinde nicht zuständig

Auch in der Bestenseer Gemeindeverwaltung ist das Problem bekannt. Doch es fällt nicht in ihren Verantwortungsbereich. Das Einzige, was die Gemeinde damit zu tun habe sei der Fakt, dass sich das Naturschutzgebiet in der Gemarkung Bestensee befindet. „Die Zuständigkeiten für die Unterbindung der illegalen Nutzung ist hier anders gelagert“, teilt Bestensees Pressesprecher Roland Holm mit, nicht ohne auch auf Einsätze der Polizei zu verweisen, bei denen illegale Nutzer ermittelt worden seien. Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf hatte vor einigen Jahren als Tourismus-Chef selbst für die Kiesgrube Pätz als geheimem Ausflug-Tipp in der Region geworben.

Eine männliche Kreuzkröte in der Kiesgrube. Quelle: Naturschutzgruppe Pätz

Erneut Vor-Ort-Termin

Dies hat jedoch nichts daran geändert, dass die Pätzer Kiesgrube nach wie vor von Cross-Piloten missbraucht wird. Es hat hier sogar schon schwere Unfälle gegeben. Deswegen gab es kürzlich einen erneuten Vor-Ort-Termin mit dem Landesbetrieb Forst, der Naturparkverwaltung, der Naturwacht sowie dem Naturschutzbund ( Nabu). Wie Janet Grund vom Landkreis mitteilt, seien hier neue Maßnahmen festgelegt worden wie eine vermehrte Öffentlichkeitsarbeit, die Ausbesserung der Beschilderung sowie Gespräche mit dem Landesbergbau sowie den Flächeneigentümern des Naturschutzgebietes.

Legalisierung des Moto-Cross?

Aus anderer Quelle wird berichtet, dass entgegen dem beabsichtigten Schutz des Geländes bei dem Treffen sogar Stimmen von Leuten aus dem Naturpark Dahme-Heideseen laut wurden, die sich dafür eingesetzt haben sollen, die Moto-Cross-Nutzung zu legalisieren. „Das geht natürlich gar nicht“, so Wolfgang Purann, der sich persönlich viele Jahre für den Schutz der Kiesgrube eingesetzt hatte. Er ist der Enkel des enteigneten Kiesgruben-Besitzers.

Blick auf die Kiesgrube in Pätz. Quelle: IG Schutz Kiesgrube

Renaturierung zunächst erfolgreich

„Mit diesen Maßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde kommt man doch keinen Schritt weiter“, sagen die Naturfreunde von Pro Biotope sowie der Naturschutzgruppe Pätz um Klaus Schneider im Nabu-Regionalverband Dahmeland, die sich um die geschützten Tiere und Pflanzen in der Pätzer Kiesgrube kümmern. 2015 regenerierten sie verlandete Tümpel und legten neue an, sodass Amphibien hier wieder laichen konnten. 2016 beobachteten sie, dass 100 000 Kreuzkröten schlüpften. Die Pätzer Kiesgrube sei der einzige Ort im Altkreis Königs Wusterhausen, wo diese Tiere noch vorkommen. Bis heute kümmern sie sich darum, dass der Lebensraum für wertvolle Pflanzen und Tiere erhalten bleibt, denn die Kiesgrube sei auch für Erholungssuchende ein Mekka.

Sandthymian in der Kiesgrube Pätz. Quelle: Naturschutzgruppe Pätz

Erfolge stehen erneut auf der Kippe

„Diese Erfolge stehen heute mehr denn je auf der Kippe“, so die ehrenamtlichen Naturschützer und erheben einen schweren Vorwurf: „Immer noch fahren Moto-Cross-Fahrzeuge unbehelligt im Wald und im Naturschutzgebiet, immer noch schauen die zuständigen Landesbehörden untätig zu.“ Sie erwarten Schritte, die eine Befahrung des Naturschutzgebietes unmöglich machen. Auch Internetseiten, auf denen die Kiesgrube als idealer Tummelplatz „für Freunde von dicken Reifen und Herumwühlen im Sand“ beworben werden, sollten aus dem Netz verschwinden.

Absperrung und empfindliche Bußgelder

Und wenn Schilder und Appelle nicht fruchten, so seien strenge Kontrollen und die Verhängung von empfindlichen Bußgeldern ein weiterer Weg, das Naturschutzgebiet von Quad- und Moto-Cross-Fahrern frei zu bekommen.

Von Andrea Müller