Bestensee: Neue Zeiten für Schnelltests

Bestensee

Nach derzeitigem Stand können die Gaststätten und Cafés ihre Außenbereiche ab dem Freitag, dem 21. Mai, wieder für Gäste öffnen. Doch Voraussetzungen für den Besuch einer gastronomischen Einrichtung sind unter anderem eine Reservierung sowie ein negativer Corona-Schnelltest.

Im Zuge dessen möchte man in Bestensee die Testzeiten in der Landkostarena entsprechend anpassen. Vom 21. Mai bis 30. Mai können Interessierte sich in der Zeit von 12 Uhr bis 20 Uhr auf den Coronavirus testen lassen. Es ist zudem auch ohne Terminvereinbarung möglich, einen kostenlosen Corona-Schnelltest in der Landkostarena durchzuführen.

Lediglich am Pfingstsonntag und Pfingstmontag bleibt das Testzentrum geschlossen.

Von MAZonline