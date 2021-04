Mittenwalde

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung von Bestensee am Dienstagabend wurde heftig um die Offenlegung der Bebauungspläne für eine Markthalle in Pätz sowie ein neues Wohngebiet gleich gegenüber – die Seeterrassen – diskutiert.

„WIR!“ unterstützt Bürgerprotest in Pätz

Gleich zu Beginn der Zusammenkunft in der Landkostarena meldete sich Frank Deichmann (WIR!“) zu Wort und wiederholte an dieser Stelle seine drei Kritikpunkte zu den beiden Projekten, die er bereits im Bauausschuss vorgetragen habe. Kurz zusammengefasst lauten diese: Zu hoch, zu verdichtet, zu einheitlich. Zudem beklagte er, dass die Seeterrassen in einem beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung durchgepeitscht werden sollen. „Deswegen werde ich gegen die Offenlegung stimmen“, betonte er.

Ihm stimmte Daniel Eberlein (WIR!“) zu, der sogleich ankündigte, dass seine ganze Fraktion gegen die Offenlegung der B-Pläne von Markthalle und Seeterrassen stimmen werden. „Es gibt noch einen großen Klärungsbedarf bei den Pätzern“, behauptete er. Hier mischte sich Jürgen Ostländer (Plan Bestensee) in die angeheizte Diskussion ein. Zum einen brachte er seine Verwunderung zum Ausdruck, dass bei der Sitzung des Ortsbeirates kürzlich gerade mal ein Dutzend Pätzer kam, um sich über die Vorhaben zu informieren. Zum anderen unterstrich er, dass ja gerade die Offenlegung der Planungsunterlagen dafür da sei, dass sie die Bürger einsehen und ihre Einwände vorbringen können. „Das ist Teil unserer Demokratie“, sagte Ostländer. Mit einer Nicht-Offenlegung würde eine Bürgerbeteiligung ja erst unmöglich.

Der Entwurf der künftigen Markthalle im Bestenseer Ortsteil Pätz. Die Einkaufsfläche soll 1200 Quadratmeter betragen. Quelle: Andrea Müller

Claus Weßlau (CDU) griff in seinem Statement direkt die „WIR!“-Fraktion an, die Pätzer bei der Sammlung von Unterschriften gegen die Projekte unterstützt haben soll. „Hier kann doch nicht einfach jeder eine Unterschriftensammlung anzetteln, dafür gibt es klare Regularien“, betonte er wiederholt. Zugleich zeigte er sich erstaunt, dass trotz der bereits sehr lange währenden Planungsphase nun erst jetzt Bürgereinwände genannt würden. „Dass Pätzer was dagegen haben, ist mir erst seit dem letzten Hauptausschuss bekannt“, so Weßlau.

Zu monströs, zu eng, zu einheitlich

Tatsächlich waren in dem Gremium erstmals öffentlich die Einwände der Unterschriftensammler vorgetragen worden. Die Markthalle sei zu monströs, es entfielen zu viele der dringend benötigten Parkplätze während der Badesaison und es sei eine Überlastung der vorhandenen Infrastruktur durch deutlich mehr Verkehr zu rechnen. In Sachen Seeterrassen ging es vor allem um die Mehrfamilienhäuser, die zu hoch gebaut werden sollen. Die Kritik gegen die anderen Häuser bezog sich auf die Einheitlichkeit aller Bauten. Das passe nicht zu dem Dorfcharakter von Pätz.

Neben dem Seepark in Pätz will Bonava nun auch bald mit dem Bau der Seeterrassen los legen. Quelle: Andrea Müller

Annette Lehmann (Unabhängige Bürger UBBP) nannte einfach mal die aktuelle Einwohnerzahl von Pätz, die derzeit bei 1.000 Leuten liege. Selbst bei 120 gesammelten Unterschriften sei dies nur ein eher geringer Anteil der Pätzer. „Außerdem wissen wir nicht, was den Leuten eigentlich erzählt wurde, damit sie ihre Unterschrift auf die Liste setzen“, so Lehmann. Das sei von den Initiatoren wenig transparent gestaltet worden. Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) korrigierte diese Zahl noch leicht nach oben. „In Pätz leben derzeit 1.035 Bürger; mit den Seeterrassen sollen es dann 1.534 werden“, meinte er.

Jürgen Ostländer ging in dem Disput auch noch einmal auf den dringlichen Wunsch vieler Pätzer, vor allem älterer Bürger ein, dass im Ort dringend eine Einkaufsmöglichkeit gewünscht sei. Bisher müssen die Pätzer zumindest dafür bis ins benachbarte Bestensee fahren.

Am Ende klares Votum für die Offenlegung

Die Offenlegung der Seeterrassen wurde nach ausführlicher Diskussion schließlich mit 16 Ja-Stimmen und dreimal „Nein“ beschlossen. Der Offenlegung der Pläne für die Markthalle Pätz stimmten ebenfalls 16 der Gemeindevertreter zu. Einer stimmte mit „Nein“, zwei enthielten sich der Stimme.

Wie Klaus-Dieter Quasdorf erläuterte, können dann Termine für die Einsicht in die Unterlagen über das Bürgerbüro gebucht werden. Auch mittels eines Online-Kalenders auf der Seite der Gemeinde soll das möglich sein.

Von Andrea Müller