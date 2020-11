Bestensee

Die Fraktion Plan Bestensee mit Jürgen Ostländer an der Spitze beantragt die Gründung eines Vergabeausschusses sowie die Schaffung einer Vergabeordnung. Darüber soll in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung beraten werden. Die nächste reguläre Sitzung ist für den 15. Dezember vorgesehen.

Jürgen Ostländer ist Fraktionsvorsitzender von Plan Bestensee. Mit seiner Fraktion will er die Schaffung eines Vergabeausschusses anregen. Quelle: Andrea Müller

„Seit Jahren gibt es Unstimmigkeiten zwischen der Gemeindevertretung und der Verwaltung um die Vergabe von Aufträgen“, heißt es in dem Antrag von Plan Bestensee zur Begründung dieses Vorstoßes. Mangelnde Transparenz und andere Vorwürfe hätten das Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Gemeindevertretung immer wieder negativ beeinflusst. So seien Sitzungen in nahezu allen Fachausschüssen von Anfragen zu Verfahrensständen geprägt. Auf der einen Seite habe es seitens der Abgeordneten deswegen Fragen an die Verwaltung gegeben, die ihrerseits ständig in der Lage gewesen sei, sich rechtfertigen zu müssen. Dies, so Ostländer, habe letztendlich dazu geführt, dass nicht zwingend erforderliche Machbarkeitsstudien, rechtliche Gutachten und weitere Unterlagen sehr kostenintensiv durch die Verwaltung in Auftrag gegeben wurden, um gegenüber der Gemeindevertretung unangreifbar zu werden.

Ermittlungen wegen Verdachts auf Absprachen

Im Zusammenhang mit Vergaben sind auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin zu sehen. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf Untreue, Bestechlichkeit und Absprachen in Bezug auf Grundstücksangelegenheiten gegen Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos). Anfang September war das Rathaus durchsucht und Material von den Ermittlern sicher gestellt worden. „Die Ermittlungen dauern noch an“, so der für Korruption zuständige Oberstaatsanwalt Frank Winter am Mittwoch.

Das Grundstück in der Neubrücker Straße im Bestenseer Ortsteil Pätz. Der Beschluss der Gemeindevertretung zum Bau einer Seniorenanlage hier, soll weiter modifiziert werden. Quelle: Andrea Müller

Dieses Thema spielt in den Gremien immer wieder eine Rolle, zuletzt auch im Finanzausschuss, als es um die Ausschreibung für ein Grundstück in der Neubrücker Straße im Ortsteil Pätz ging, auf dem ein Investor eine Senioren-Wohnanlage bauen möchte. „Solchen Besuch wie am 2. September wollen wir nicht wieder haben“, erklärte Kämmerer Heimo Ludwig dazu. Deswegen müsse der dazu gefasste Beschluss weiter angepasst werden, hieß es.

Drei Varianten für Schaffung eines Vergabeausschusses

Plan Bestensee sehe in Bezug auf den zu gründenden Vergabeausschuss drei Varianten, die im Gemeindeparlament beschlossen werden könnten. Mit der ersten Variante beschließt die Gemeindevertretung einen Vergabeausschuss, dessen Aufgabe darin besteht, Ausschreibungen und Vergaben einzuleiten und diese terminlich und inhaltlich im Benehmen mit dem Bürgermeister zu überwachen. Nach den Vorstellungen der Fraktion Plan Bestensee solle sich der Ausschuss aus Mitgliedern aller Fraktionen zusammen setzen. Der neu zu bildende Ausschuss erarbeitet gemeinsam mit der Verwaltung eine Vergabeordnung, die zukünftig als Grundlage für die Auftragsvergabe anzuwenden ist. Sie berücksichtigt die erforderlichen Fristen, Wertgrenzen und die daraus resultierenden Vorgaben sowie die sachlichen Zuständigkeiten für die Vergabeentscheidungen.

Variante zwei sieht die Erweiterung des Hauptausschusses zum Haupt- und Vergabeausschuss vor. Seine zusätzliche Aufgabe soll darin bestehen, Ausschreibungen und Vergaben einzuleiten und sie gemeinsam mit dem Bürgermeister zu überwachen. Auch diese Variante sieht die Schaffung einer Vergabeordnung vor. Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Gemeinde Bestensee werden durch das Präsidium der Gemeindevertretung im Benehmen mit dem Bürgermeister und dem Ausschussvorsitzenden geprüft und – wenn notwendig – angeglichen. In Variante drei wird der Finanzausschuss zum Finanz- und Vergabeausschuss. Seine Aufgaben entsprechen der Variante zwei; gleiches gilt für die Erarbeitung und Anwendung einer Vergabeordnung.

Der Umbau vom Vereinshaus zur Kita wird Millionen kosten. Wer überwacht die Vergaben für die anstehenden Arbeiten? Quelle: Andrea Müller

Meinungen zu dem Vorstoß von Plan Bestenseee

Bürgermeister Quasdorf versteht den Antrag von Plan Bestensee nicht. „Wir haben den Hauptaussschuss, der für die Vergaben mit zuständig ist“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Es bedürfe keines zusätzlichen Ausschusses. Daniel Eberlein (“WIR!“) will die Aufgaben des Ausschusses noch konkreter definiert wissen. Wenn es um eine rechtliche Prüfung von Vergaben gehe, sehe er das Ansinnen als nicht realisierbar, weil das Ehrenamtliche nicht leisten könnten. „Geht es aber darum, dass wir alle Informationen von der Verwaltung erhalten, dann sehe ich das positiv“, so Eberlein. Annette Lehmann (Unabhängige Bürger) wolle sich mit dem Antrag erst intensiv befassen. Sie weist auch darauf hin, dass der Hauptausschuss schon jetzt für Vergaben mit zuständig ist; allerdings nur für geringfügige Summen. Wenn es um Millionenbeträge wie für den Umbau des Vereinshauses zur Kita gehe, nicht.

Von Andrea Müller