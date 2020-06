Bestensee

Am Samstag wurde eine 63-jährige Radfahrerin in Bestensee in Folge eines Überholmanövers eines Pkw leicht verletzt. Der Autofahrer war der 63-Jährigen und ihrem 65 Jahre alten Ehemann auf der Hauptstraße zunächst dicht aufgefahren, bevor er hupte ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholte.

Dabei geriet die 63-Jährige gegen den Bordstein und stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort behandelt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Audi – vermutlich A3 – handeln, der mit zwei männlichen Personen besetzt war.

