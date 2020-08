Bestensee

Ein Radler (16) war am Montagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem VW in der Motzener Straße so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus fliegen musste. Die Ermittlung ergaben, dass der Junge entgegengesetzt der Fahrtrichtung zwischen Alleebäumen auf die Straße gefahren war. Zudem trug er Kopfhörer und konnte das sich nähernde Auto nicht wahrnehmen.

Von MAZonline