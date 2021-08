Bestensee

Eine Rentnerin aus Bestensee glaubte am Mittwoch einer Frau, die sich am Telefon als Polizistin aus Berlin ausgab: Die Anruferin teilte mit, dass ihre Tochter eine andere Person bei einem Unfall getötet hätte. Um sie aus dem Gefängnis zu holen, sollte sie einen fünfstelligen Eurobetrag überweisen – auf zwei Konten. Die Seniorin überwies die Summe an die Betrüger.

