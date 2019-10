Pätz

Junge Unternehmer, die sich in Pätz niederließen, haben eine tolle Erfindung gemacht: Sie entwickelten in ihrem Start-up mit dem Namen Green City Solutions den CityTree. Der besteht zu großen Teilen aus verschiedenen Moosen. Die sollen künftig den Feinstaub aus der Luft von Großstädten filtern und so für saubere A...