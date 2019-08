Bestensee

Die Fraktion der Unabhängigen Bürger (UBBP) in Bestensee will im Ort und in der Gemeindevertretung ein Signal setzen. Dafür hat sie über den Sommer ein umfangreiches Papier mit den wichtigsten Zielen für Bestensee erarbeitet. „Das wollen wir nicht allein umsetzen, sondern gemeinsam mit den anderen in der Gemeindevertretung“, so Vorsitzende Annette Lehmann.

Kinder ganz wichtig

Am wichtigsten sind den Unabhängigen Bürgern die Kinder. Deswegen sollen im Haushalt 2020 finanzielle Mittel für den Umbau des Vereinshauses eingestellt werden, damit dort für rund 100 Mädchen und Jungen Kita-Plätze geschaffen werden. Zudem sollen zwei neue Spielplätze in Bestensee entstehen. „Darüber hinaus soll die Verwaltung die Möglichkeit der Errichtung eines Schulzentrums mit integrierter weiterführender Oberschule prüfen“, heißt es in dem Dokument. Dazu gehören soll auch eine Sporthalle.

Im Vereinshaus in Bestensee soll eine Kita mit rund 100 Plätzen entstehen. Quelle: Heidrun Voigt

Prüfung eines Ärztehauses

Geprüft werden soll darüber hinaus die Errichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ). Dringenden Handlungsbedarf sehe die Fraktion bei der Sanierung der Rathenaustraße, dem Straßenring Reuter-, Goethe-, und Mehringstraße sowie der Pätzer Lindenstraße. Zwischen Bestensee und Gallun soll ein Radweg entstehen, um die Unfallgefahr für Radfahrer zu senken. Der Gehweg in der Hauptstraße soll barrierefrei gestaltet werden. Hohe Stufen und Kanten sollen zurück gebaut werden. Auch dafür sollen die Gelder im Haushalt 2020 eingestellt werden.

Der Weg hört hinter dem Friedhof abrupt auf. Die UBBP möchte gemeinsam mit den anderen Fraktionen in der Gemeindevertretung erreichen, dass er als Radweg bis Gallun weiter geführt wird. Quelle: Andrea Müller

Schaffung einer Tourismus-Info

In Bahnhofsnähe soll eine Tourismus-Information entstehen. Zimmervermittlung, eine Fahrradausleihstation und der Verkauf von Tickets für öffentliche Veranstaltungen könnten dort angeboten werden. Es soll geprüft werden, ob die dafür notwendigen Gelder zur Verfügung gestellt werden können.

In Bahnhofsnähe soll eine Tourismus-Information entstehen mit Fahrradausleihe und Ticketverkauf, Auskunft für Touristen. Quelle: Andrea Müller

Förderung von Festen

Feste wie das Heimat- oder Sommerfest, aber auch Benefizkonzerte sollen von der Gemeinde finanziell unterstützt werden. „Niemand darf diese identitätsstiftenden Bürgerveranstaltungen in Frage stellen“, steht in dem UBBP-Plan. Der Heimat- und Kulturverein soll 20.000 Euro erhalten. 3.000 Euro sollen bereit gestellt werden für die Feste und zur Erhöhung der Publikumsattraktivität.

Geld für Gewerbe

Die Unabhängigen Bürger wollen, dass Geld bereit gestellt wird für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Gewerbegrundstückes in der Köriser Straße 5. An diesem Standort könnte Gewerbe, Handel, Verwaltung oder auch das MVZ entstehen.

Gesprächsbereit

Kerstin Rubenbauer (Linke) ist Vorsitzende der Gemeindevertretung. „Ich favorisiere das Miteinander und werde niemanden ausschließen“, sagte sie. Als Vorsitzende werde sie Neutralität wahren. „Ich bin immer gesprächsbereit, wenn es um die Entwicklung des Ortes geht“, unterstrich sie.

Kerstin Rubenbauer ist die neue Vorsitzende der Gemeindevertretung in Bestensee. Sie will Neutralität waren und als Moderatorin wirken. Quelle: Andrea Müller

Das, was Plan Bestensee auch will

So sieht es auch Jürgen Ostländer (Plan Bestensee). „Mit allen zusammen arbeiten – das ist es, was ich auch will“, sagte er. Wenn für Bestensee was erreicht werden soll, müsse man zusammen arbeiten. Thomas Irmer (Wir!): „An uns soll es nicht liegen!“ Es sei völlig normal, gemeinsam eine gute Politik für Bestensee zu machen. Hardy Pöschk ( CDU) erklärte, er sei für alle Sachthemen offen. Darüber müsse dann diskutiert werden. Erst dann könne man sich ein Urteil erlauben.

Nächste Beratung im September

Die Unabhängigen Bürger bilden in der Gemeindevertretung mit sechs Sitzen die stärkste Fraktion, haben jedoch nicht mehr die Mehrheit. „Gemeinsam für Bestensee“ – mit diesem Slogan wollen sie jetzt auf die anderen Gemeindevertreter zugehen. Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung wird am 24. September stattfinden. Dann wird es voraussichtlich auch schon um die Haushaltsplanung für das kommende Jahr gehen.

