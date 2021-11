Bestensee

Der Besitzer eines Mercedes verständigte am Montagabend die Polizei: Unbekannte hatten in der Nacht zuvor den Kat von seinem Auto demontiert. Es war in der Friedensstraße in Bestensee abgestellt. Zur Höhe der Sachschäden liegen bislang keine Informationen vor. Bereits am Nachmittag war ein Ford mit einem Audi auf der Karl-Liebknecht-Straße vor dem Bahnhof zusammengestoßen. Es blieb bei einem Schaden von rund 1.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Von MAZonline