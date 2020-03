Bestensee

Zu einem Unfall kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Auffahrt von der Bundesstraße 246 zur A 13, wie der Polizei mitgeteilt wurde. Nach dem fehlerhaften Auffahren in die Anschlussstelle hatte ein Volkswagen ein Verkehrsschild gerammt. Verletzt wurde in dem Pkw dabei niemand, aber bei einem Schaden von etwa 10.000 Euro musste für den Golf ein Abschleppdienst gerufen werden, so die Polizei.

Von MAZonline