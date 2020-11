Bestensee

Die Bestenseer Weihnachtspyramide dreht sich in diesem Jahr nun schon zum zehnten Mal. „Wir haben die Pyramide jetzt mit etwas Wehmut in der Dorfaue aufgestellt, weil wegen Corona kein Weihnachtsmarkt stattfinden wird“, so Carsten Seidel.

Er ist der Projektmanager des Ganzen, der federführende Mann, derjenige, der vor nunmehr schon einem Jahrzehnt gemeinsam mit dem Gewerbeverein die Anschaffung einer Weihnachtspyramide angeregt und auf den Weg gebracht hat.

Carsten Seidel beim Montieren der kostbaren Weihnachtspyramide mit Holzfiguren aus Eichenholz. Quelle: Andrea Müller

Strenge Vorschriften für „fliegende Bauten“

Dabei war der Weg bis zum Ziel gar nicht so asphaltglatt, sondern durchaus mit Steinen ausgelegt. Peter Neumann, Vorsitzender des Gewerbevereins, erinnert an die Vorschriften, die beim Aufstellen „fliegender Bauten“ zu berücksichtigen waren. Um die Sache etwas einfacher zu gestalten, habe man sich schließlich auf eine Pyramide geeinigt, die kleiner ist als vier Meter, denn dafür wäre damals eine Baugenehmigung notwendig gewesen. „Jetzt misst sie 3,99 Meter“, meint Neumann mit einem Augenzwinkern.

Beim Anfertigen der Pyramide haben sich besonders Mirko Lenkewitz und Lutz Kernbach engagiert; beide arbeiten in ihrer Zimmerei beziehungsweise Tischlerei mit Holz. Auf drei Pyramiden-Tellern drehen sich zahlreiche Figuren aus der Weihnachtsgeschichte und aus Märchen – angefangen von den Heiligen Drei Königen. Angefertigt hat sie allesamt Olaf Vietzke, der sie mit seiner Motorsäge aus Eichenstämmen heraus gesägt hat. Für seine Arbeiten ist der Künstler weit über Bestensee hinaus bekannt. So ist auch jede einzelne Figur auf der Pyramide ein Unikat, zusammen aber ergeben sie ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert, das jedes Jahr für weihnachtliche Stimmung in der Dorfaue sorgt. „267 Tage hat es gedauert, bis die Pyramide fertig war“, kann sich Carsten Seidel, der lange dem Heimat- und Kulturverein der Gemeinde vorstand, erinnern.

Im Corona-Jahr ist alles anders

Ausgerechnet im zehnten Jahr des Bestehens der Pyramide ist nun alles anders. Corona ändert auch jetzt in der schönsten Zeit des Jahres das Leben. Dennoch hat man in Bestensee beschlossen, das beste aus der Situation zu machen. Deswegen wurde wie immer vor dem ersten Advent die Pyramide aufgestellt, wurden die Bäume mit Weihnachtsschmuck versehen und ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Knapp acht Meter misst der Riese mit der außergewöhnlichen Doppelspitze. Der Baum wurde gestiftet von Fred Neubauer, der ihn aus Beeskow hat anfahren lassen.

Die Heiligen Drei Könige sind auch auf der Bestenseer Weihnachtspyramide zu finden. Quelle: Andrea Müller

Das Schmücken der Dorfaue haben Mitglieder des Gewerbevereins übernommen, die von Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde jedwede Unterstützung erhielten, denn die einzelnen Teile der Pyramide, die übers Jahr im Bauhof gelagert werden, müssen Stück für Stück wieder ausgeladen, aufgeladen, zur Dorfaue gefahren und wieder aufgebaut werden. Besonders der Trägerbaum in der Mitte, aber auch die einzelnen Flügel und die Balken haben Gewicht, für die Technik zum Anheben und Aufstellen gebraucht wird. Zugleich muss die Elektrik angeschlossen werden, die von Elektriker Gerald Krüger kommt und sich unter der Pyramide befindet.

Der erste Advent kann kommen

Fast einen ganzen Tag hat es gedauert, bis die Pyramide stand und sich nun dreht. Zum ersten Advent präsentiert sich der ganze Ort weihnachtlich. Dies nicht nur in der Dorfaue, auch viele Straßen wurden mit leuchtendem Weihnachtsschmuck versehen.

Von Andrea Müller