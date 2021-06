Bestensee

Der Bestenseer Weinbauverein beteiligt sich nun doch an der 26. Landpartie, die am Wochenende stattfindet. An beiden Tagen ist der Weinberg ab 10 Uhr geöffnet und kann besucht werden. Die Teilnahme des Vereins war zunächst unklar wegen der Corona-Pandemie.

Wein wächst an 22 Kilometern „Strippe“

Nun findet die Partie also doch auf dem Weinberg statt: Dabei erwartet die Besucher Spannendes über den Weinbauverein, den Weinberg und die Freizeit-Winzer. Der Verein war vor nunmehr elf Jahren ins Leben gerufen worden; der Weinberg entstand auf einer „Unkrautwiese“. Inzwischen wächst an 22 Kilometer Draht – das ist fast die Strecke bis in die Hauptstadt – Bestenseer Wein. Es sind an die 3500 Stöcke, die durch ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem mit Wasser versorgt werden. Zum Ende des Winters hin fand der Rebschnitt statt, inzwischen sind an den Stöcken die noch kleinen Trauben sichtbar.

Herbert Krenz zeigt Besuchern einer früheren Landpartie, wie man den Rebschnitt richtig angeht. Quelle: Andrea Müller

Viele Infos rund um den Weinanbau

In den Jahren vor Corona kamen immer reichlich Besucher auf den Weinberg während der Landpartie. Gern verkosteten sie auch ein Schlückchen des guten Bestenseer Tropfens. Vereinsvorsitzender Herbert Krenz und andere Vereinsmitglieder führten sie über den Berg. Das wird auch am Wochenende wieder so sein. Bei den kleinen Führungen gibt es viel Wissenswertes, so Krenz, über den Weinanbau – vom Schnitt bis zur Ernte. „Gern können die Leute auch Fragen stellen, dafür sind wir ja da“, formuliert es der Vereinsvorsitzende, der sich sehr auf dieses aufregende Wochenende freut. Auch dieses Mal soll es wieder Getränke und ein Speisenangebot für die Gäste geben, so der Bestenseer Pressesprecher Roland Holm. Ein Programm werde jedoch nicht angeboten.

Kostbarer Bestenseer Wein darf wohl auch bei der 26. Landpartie auf dem Bestenseer Weinberg verkostet werden. Quelle: Andrea Müller

Wegen der Corona-Pandemie müssen sich Besucher beim Einlass auf den Weinberg registrieren. Der befindet sich an der Straße am „Mühlenberg“; der Haupteingang ist unter der Adresse Königs-Wusterhausener-Straße 1 zu finden.

Von Andrea Müller