Bestensee

Butter oder Mohnstollen sind allgemein bekannt. Doch wie Ingwer-, Rosmarin-, Früchte- oder Schokodattelstolle schmecken, das konnte am Samstag beim Werksverkauf der Bäckerei Wahl in Bestensee probiert werden. Traditionell lädt die Bäckerei in der Vorweihnachtszeit zum Stollenfest ein. Da die Corona-Verordnungen das aber gerade nicht zulassen, sollten sich Besucher wenigstens beim Werksverkauf auf dem Hof vor dem Produktionsgebäude informieren können.

Leckere Kostproben lagen bereit

„Da muss ich mich wohl jetzt erst einmal durchnaschen“, stellte Rudi Grimm fest. Er war mit seiner Frau Gisela extra aus Wendisch Rietz gekommen, um zu sehen, wie all die leckeren Sachen produziert werden. Da sich die Besucher nicht wie üblich direkt in der Backstube umsehen konnten, wurde virtuell über die Arbeitsabläufe informiert.

Traurigkeit war bei den Herren vom Männergesangverein zu spüren, da ihr Auftritt vonseiten des Ordnungsamtes nicht genehmigt worden war. Da der Werksverkauf sonst wohl den Charakter eines Weihnachtsmarktes erhalten hätte. Auch weihnachtliche Musik aus der Konserve war nicht erlaubt. „Für uns war es schon eine Enttäuschung, als am Donnerstag die Absage kam“, erklärt Wolfgang Gloeck vom Männergesangverein. Der hatte eigens ein Weihnachtsprogramm einstudiert. Nun fallen alle Auftritte aus.

Der Bestenseer Weinbauverein bot Glühwein und Kinderpunsch aus eigenen Säften und Weinen an. Wer Hunger hatte, konnte diesen am Stand der Alten Mühle Friedersdorf und der Fischerei Aurora stillen. „Hallo können wir Sie für ein Gesteck begeistern?“, war von den Sechsklässlern der Bestenseer Grundschule zu hören. Sie hatten Gestecke gebastelt, um ihre Klassenkasse für die Abschlussfahrt aufzustocken.

Von Gerlinde Irmscher