Notbremse: Wolfgang Purann legt Mandat nieder

Bestensee

Wolfgang Purann von den Unabhängigen Bürgern legt sein Mandat für die Gemeindevertretung nieder. Der Grund: Gesundheitliche Probleme. Am Dienstagabend leitete er seinen letzten Ordnungsausschuss.

Zeit für den Abschied

„Es hat Spaß gemacht, mitzubestimmen, aber wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, sollte man so ehrlich sein und die Notbremse ziehen“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Knapp 22 Jahre engagierte sich der nunmehr über 70-Jährige im Gemeindeparlament. Zunächst sei er für die CDU in das Gremium eingezogen, weil ihn damals Kurt Beierke angesprochen habe. „Dann habe ich aber gemerkt, dass die CDU nicht mein Ding ist“, erinnert er sich.

Alte Dokumente, die gebunden vorliegen. Sie gehören zur Ortsgeschichte von Bestensee. Quelle: Andrea Müller

Viel erreicht in den letzten Jahren

So habe er sich bei den Unabhängigen Bürgern beworben, für die sich Wolfgang Purann bis jetzt einsetzte. „Wir haben gemeinsam in der Gemeindevertretung Wichtiges auf den Weg gebracht und umgesetzt“, meint er. Dazu zählten der Autobahnanschluss, der Bau der Landkostarena, die Umsetzung des Fünfjahrplanes zum Straßenbau und die Errichtung der Waldkita in Pätz. „Früher gab es im Ort 30 Kilometer Sandstraße – heute sind alle grundhaft ausgebaut“, blickt Purann zurück.

Begegnung mit Achtung und Respekt

Es sei nicht immer alles glatt gelaufen zwischen den Fraktionen. „Aber wir haben uns zusammen gesetzt und über Ideen, Projekte, Visionen und Probleme gesprochen“, so Purann. Das fehle ihm heute. Man müsse ja nicht immer mit allem einverstanden sein, sollte aber dennoch versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen – mit Achtung und Respekt vor der anderen Person. Ausdrücklich lobte er die Einladung der Gruppe „Wir“ an alle Fraktionen in der Vorweihnachtszeit. Das sei nicht nur Glühwein-Trinken gewesen, sondern ein Signal an alle, dass die Aufgaben in Bestensee nur gemeinsam zu stemmen seien.

Ein Teil des Archivs lagert auch zu Hause. Das meiste ist inzwischen digitalisiert. Quelle: Andrea Müller

Außergewöhnliche Entdeckungen

Trotz der gesundheitlichen Probleme will Wolfgang Purann aber Ortschronist bleiben. Dieses Amt übt er seit 2002 aus. Damals löste er Harry Schäffer ab. „Ich habe das Archiv digitalisiert und in anderen Archiven recherchiert“, so Purann. So sei auf Protokolle der Gemeindevertretersitzungen im 19. Jahrhundert gestoßen, habe einen alten Stundenplan von 1799 gefunden und eine Urkunde von 1307, die die Berechtigung zur Holzwirtschaft in der Region erteilte.

Faible für Geschichte

„Früher hätte ich nie gedacht, dass ich einen Faible für Geschichte entwickle“, wundert sich der Bestenseer noch heute über die eigene Entwicklung. Dabei recherchiert er nicht nur zur Vergangenheit, sondern schreibt die Geschichte des Ortes beständig fort. Wolfgang Purann geht zu fast allen Veranstaltungen im Ort, schreibt Berichte darüber auf seiner Internetseite Mediapur, veröffentlicht Fotos und Videos. „Ich habe jeden Monat 50 000 Besuche und bereits mehr als eine Million abgerufene Dateien“, sagt er stolz.

Eine der wichtigen Urkunden von 1307, die in digitalisierte Form vorliegen. Sie berechtigte die Region zur Holzwirtschaft. Quelle: Andrea Müller

Neuer Ortschronist soll langfristig angelernt werden

Dass er nicht mehr der Jüngste ist und zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, lässt ihn auch über einen Nachfolger für die Ortschronik nachdenken. „Der müsste aber im Umgang mit dem Computer, mit Text- , Foto- und Videobearbeitung vertraut sein“, erklärt er. Den würde er gern schon jetzt einarbeiten. „Wer Interesse hat, kann sich gern bei mir melden“, sagt der Ortschronist.

Zwei Aufgaben

Er hätte auch gleich zwei Aufgaben für den Neuen: Bis 1963 soll es eine zweibändige Bestensee-Chronik gegeben haben, die in einer Vitrine im Gemeindeamt gelegen habe. Wo ist die geblieben? Außerdem werde im ersten Kirchenbuch von 1662 berichtet, dass etliche Namen aus dem alten Kirchenbuch übernommen wurden. Auch das werde vermisst.

Die Nachfolger

Die politische Nachfolge von Wolfgang Purann in der Gemeindevertretung soll Matthias Höppe antreten. Für den Vorsitz des Ordnungsausschusses ist Annette Lehmann im Gespräch. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Bürger. „Wir verlieren ein wertvolles Mitglied in der Gemeindevertretung“, sagt sie. Purann habe die Fraktion durch Fachkompetenz bereichert und durch Ideen, die sonst nicht so im Fokus der Allgemeinheit lagen wie der Naturschutz oder die Sorge um die Pätzer Kiesgrube.

Von Andrea Müller