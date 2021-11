Bestensee: Wunschweihnachtsbaum über Fraktionen hinweg geschmückt

Bestensee

Vertreter der Fraktionen von „WIR!“, den Unabhängigen Bürgern (UBBP), der Linken und Plan Bestensee und Pätz in der Gemeindevertretung von Bestensee schmückten gemeinsam den Wunschweihnachtsbaum vor der Bäckerei Wahl in der Ortsmitte. Sie wollten damit ein Zeichen setzen für Besinnlichkeit, Einigkeit und dafür, gemeinsam für Bestensee an einem Strang zu ziehen.

Vorfreude auf noch mehr gemeinsame Projekte

„Auch wenn man sich in der kommunalpolitischen Arbeit nicht immer einig ist, so zeigt dieses Projekt, dass wir gemeinsam für Bestensee und in der Zusammenarbeit viel erreichen können“, so formulierten es die Teilnehmer. Darauf wolle man in Zukunft aufbauen und freue sich auf weitere Projekte außerhalb der politischen Bühne für Bestensee.

Vertreter von „WIR!“, UBBP, Linke und Plan B schmückten den Wunschweihnachtsbaum an der Bäckerei Wahl in Bestensee. Quelle: Privat

Bürger aufgerufen, eigene Wünsche anzuhängen

Nun hängen schon einige Wünsche an dem stattlichen Baum im Ortszentrum. Da jeder in der Adventszeit über seine eigenen Wünsche nachdenke, sei mit dem Wunschbaum nun ein Ort geschaffen, diese Wünsche auch anderen mitzuteilen. Jeder der möchte, ob groß oder klein, Frau, Mann oder Kind könne nun seinen eigenen Wunschzettel mit anhängen. Die Palette der Wünsche sei breit, reiche von materiellen Wünschen bis hin ideellen wie Frieden für die Welt, dem Ende der Corona-Pandemie, Gesundheit für ein langes Leben, aber auch einer Autorennbahn oder einem neuen Mobiltelefon. Schon letztes Jahr hatte man einen Wunschweihnachtsbaum geschmückt; der befand sich aber am Forsthaus.

Manche kamen dabei sogar hoch hinaus. Allen machte es riesigen Spaß, bei der Aktion Wunschweihnachtsbaum dabei zu sein. Quelle: Privat

Die Kommunalpolitiker selbst haben bisher nicht ihre eigenen Wünsche an den Baum gehängt. Einige wollen das aber auch jeden Fall noch bis zum Heiligabend erledigen. Sie freuen sich jedoch schon jetzt, dass sie den Baum so hübsch geschmückt haben, dass die Bürger Freude daran haben werden, ihn mit ihren handgeschrieben Zetteln noch bunter zu machen. Denn es muss nicht einmal geschrieben werden; auch malen und zeichnen ist erlaubt. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt, denn am Ende sei es nur wichtig, dass die Wünsche da ankommen, wo sie auch erfüllt werden können.

