Bestensee

Das neue Wohngebiet Alte Fischerei steht kurz vor der Vollendung. Zwar wird an einigen Häusern, Gehwegen und Einfahrten noch gebaut, aber in viele Häuser sind auch schon die ersten Bewohner eingezogen. Bisher gibt es nur eine kleine Straße, nämlich die Am See, die in das Wohngebiet führt und auch wieder hinaus. Das ist das Problem, denn schon bald wird sie hoffnungslos überlastet sein, fürchten die Anwohner. Sie fordern eine zweite Straße. Die soll auch kommen, die Frage ist nur wann.

Die kleine Straße Am See ist nach wie vor sehr schmal, rund fünf Meter, zwei Pkw kommen mit Ach und Krach aneinander vorbei. Aber Kleinbusse, Lkw, Rettungsfahrzeuge? Quelle: Andrea Müller

Um die 300 neue Bewohner

Künftig sollen hier rund 300 neue Bestenseer in den über 20 Neubauten wohnen. Da viele nach Berlin zur Arbeit pendeln werden, sei davon auszugehen, dass die meisten der Familien hier zwei Autos haben werden. Mindestens einmal am Tag müssen die raus und auch wieder rein in die Alte Fischerei. Dazu kommen Fahrten zur Kita, Schule, zum Einkauf oder zum Arzt, so die Alt-Anwohner an der Straße Am See. Mehrmals hatten sie auf diesen Zustand hingewiesen, sprachen dazu in der Gemeindevertretung und in Ausschüssen.

Die Gemeinde Bestensee bemüht sich um eine zweite Straße. Auch der Investor – die Irisgerd GmbH – hat dem Ansinnen längst zugestimmt, weist aber darauf hin, dass es sich bei der zweiten Straße nicht um eine Pflichtaufgabe laut Bebauungsplan handele, sondern eine Aufgabe, die sie freiwillig übernommen habe. Gerd Grochowiak von der Irisgerd GmbH sagt das eindeutig: „Wir haben einen bestätigten B-Plan, den wir umgesetzt haben. Als Zufahrt war hier nur die Straße Am See geplant, die haben wir zweispurig gebaut.“

Die zweite Straße soll nach hinten raus in Richtung Pätz durch Wald gebaut werden, aber es gibt diesbezüglich noch eine Menge zu tun. Quelle: Andrea Müller

Straße Am See sehr schmal

Früher war diese Straße ein schmaler Weg, der den wenigen Anwohnern als Zufahrt diente. Gleiches galt für die Fischerei im hinteren Bereich des Grundstücks direkt am See. Heute ist die Fahrbahn fünf Meter breit. Zu den Grundstücken der Häuser im vorderen Bereich bleibt auf beiden Seiten noch ein schmaler Streifen von ungefähr einem Meter. Einen Fußweg gibt es nicht. Wer aus dem Garten tritt, steht auf der Straße. Und die wird künftig stark befahren sein.

Die Irisgerd GmbH, so Grochowiak, habe aber alles vorbereitet, damit die zweite Straße im hinteren Bereich des neuen Wohngebietes gebaut werden kann. Der Bauantrag, der von den BEV-Ingenieuren erarbeitet worden sei, liege der Gemeinde vor. Auch mit der Forst sei man sich einig geworden, ein Grundstück zu tauschen, denn für die neue Straße muss Wald abgeholzt werden, der der Forst gehört. Das heißt, die Forst erhält im Austausch für das Straßen-Grundstück ein anderes Gelände, das die Irisgerd GmbH bereits zur Verfügung halte.

Gerade wird auch ein Spielplatz an der Alten Fischerei in Bestensee gebaut. Er liegt ganz in der Nähe des Sees. Quelle: Andrea Müller

Landesbetrieb Forst will sich absichern

Doch die Forst will sicher gehen und genau wissen, was auf dem Gelände passieren soll. Ist es nur die Straße, die gebaut werden soll, oder werde weiter an den Plänen für einen Supermarkt und ein Parkhaus festgehalten? „Ein südlicher Teil des Grundstücks wurde bereits 2018 an den Investor verkauft, um einem Wendehammer und Wohngrundstücke herzustellen“, erklärt Carmen Basmer, Leiterin der Geschäftsstelle Liegenschaften des Landesbetriebes Forst in Premnitz. Der Verkauf beziehungsweise Tausch im nördlichen Teil sei an die Bedingung der Bestätigung eines veränderten bestätigten B-Planes geknüpft. Basmer weist auch darauf hin, dass das Gelände Wald „im Landschaftsschutzgebiet belegen ist“.

Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf sucht nach einer schnellen Lösung für das Problem, weiß aber, dass er keine aus dem Hut zaubern kann. „Ich denke, es wird noch fünf Jahre brauchen, bis wir da eine Straße haben“, sagt er. Zunächst brauche er für die Pläne die von der Gemeinde bestätigte Änderung des Bebauungsplanes. Dass dieses Votum kein einfaches sein wird, lässt sich an den Diskussionen aus der jüngsten Vergangenheit belegen, zuletzt erneut im Bauausschuss. Einerseits sieht das Gremium, dass den Anwohnern geholfen werden muss, andererseits geht es wieder um ein Stück Wald und Natur, das einer Straße weichen soll.

Auf der einen Seite der Alten Fischerei in Bestensee ist fast alles fertig, doch auf der anderen Seite Richtung Fischerei sollen weitere Häuser gebaut werden. Quelle: Andrea Müller

Wohngebiet wird weiter wachsen

Bei der Entscheidung muss auch berücksichtigt werden, dass das neue Wohngebiet auf der anderen Seite noch erweitert wird. Die Gemeindevertretung hat dieses Vorhaben bereits abgenickt. Hier werden noch einmal rund zehn Mehrfamilienhäuser entstehen. Es werden also künftig noch mehr Leute in das Wohngebiet hinein und wieder hinaus müssen.

Von Andrea Müller