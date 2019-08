Bestensee

Am 10. August gibt es in Bestensee gleich drei gute Gründe zum Feiern. Traditionell können sich die Besucher Anfang August auf das Dorf- und Schützenfest freuen. Doch in diesem Jahr kommt noch ein wichtiges Ereignis dazu: 100 Jahre Fußball in Bestensee. Der Heimat- und Kulturverein, der Schützenverein und Grün Weiß Union sind sich einig, ein großes Fest ist besser, als mehrere kleine. Veranstaltungsort ist der Sportplatz „Am Todnitzsee“ Paul-Sievers-Straße 12, der Heimstatt von Grün Weiß Union.

Festumzug auf dem Sportplatz

Unter dem Motto 100 Jahre Fußball sind Bestensees Vereine aufgerufen, sich vor der Landkostarena zu treffen, wo um 11 Uhr ein Festumzug zum Sportplatz startet. Angeführt wird er vom Lübbenauer Spielmannszug.

Dort wird um zwölf Uhr die offizielle Eröffnung des Festes sein. Da wird auch die traditionelle Bürgermeisterwette bekannt gegeben. Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) hat dann bis 16 Uhr Zeit sie einzulösen. Er sieht dem gelassen entgegen: „Natürlich will ich gewinnen aber wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm, entscheidend ist der Spaß“, erklärt er.

Der Schützenverein wird die Proklamation seines neuen Königshauses vornehmen

Mixturnier der B- und C-Junioren

Neben dem Auftritt des Männergesangvereines Bestensee um 12.30 Uhr, der Vorführung des Aikido Dahmeland oder dem Auftritt von Sahras Kindertanzgruppe kommen auch die Fußballfans auf ihre Kosten. Von 12 bis 16 Uhr gibt es ein Mixturnier der B- und C-Junioren auf dem Kleinfeld und von 18 bis 19.30 Uhr spielen die Kicker von der Traditionsmannschaft von Union Berlin gegen die Bestensee Kicker.

Trommelgewitter von „Stamping Feet“

Ab 19 Uhr steht Michelle Bönisch auf der Bühne. Eine Stunde lang bringt sie Pop-Schlager mit modernem Rhythmus für Jung und Jung-Gebliebene zu Gehör. Unter anderem wird sie auch Songs von ihrem neuen Album „Ultraleicht“ präsentieren. Um 21 können sich die Besucher auf das Trommelgewitter aus Berlin freuen. „Stamping Feet“, die nicht das erste Mal in Bestensee sind sorgen für Stimmung.

Die musikalische Umrahmung des Festes (bis 1 Uhr) übernimmt DJ Tomba.

Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten bei dem Kinderunterhaltungsprogramm wie Karussell- oder Eisenbahnfahren beim Kinderschminken, Basteln und diversen Spielen.

Kaffeetafel mit frischem Kuchen

Die Frauen vom Fußballverein verwöhnen die Besucher von 14 bis 16 Uhr an der Kaffeetafel mit frischem, selbst gebackenem Kuchen.

„Wir freuen uns auf viele Besucher“, sagt Anja Kolbatz vom Heimat- und Kulturverein.

Für die Veranstaltungsdauer ist das Gebiet rund um den Sportplatz für Autos gesperrt (Anwohner frei).

Parkmöglichkeiten vorhanden

Ausreichend Parkmöglichkeiten gibt es hinter dem Netto-Parkplatz ( Zeesener Straße 7). Von da aus können die Besucher für einen kleinen Unkostenbeitrag mit dem „Preußenexpreß“ zum Sportplatz fahren. Die Veranstalter bitten darum, keine Getränke und Speisen mit auf das Veranstaltungsgelände zu nehmen.

Von Gerlinde Irmscher