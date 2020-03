Finanzen: Ausschuss benennt Spar-Posten

Bestensee

Anders als in anderen Städten und Gemeinden tagte am Montag trotz Corona-Krise der Finanzausschuss von Bestensee. Es ging um den Haushalt der Gemeinde für 2020.

Haushalt wurde beanstandet

Dieser sollte schon bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung beschlossen werden. Wurde er auch, allerdings musste Kämmerer Heimo Ludwig ihn sofort beanstanden, da er nicht ausgeglichen war. Laut seiner Rechnung fehlten rund 3000 Euro.

Drei Posten

Wo die nun eingespart werden können, das sollten die Mitglieder des Finanzausschusses unter Federführung von Jürgen Ostländer (Plan Bestensee) erarbeiten. „Wir haben da im Wesentlichen drei Positionen bestimmt“, so der Vorsitzende.

Weniger Geld für Broschüren

So soll bei der Erarbeitung von Tourismus-Broschüren eingespart werden. Statt der vorgesehenen 6000 Euro sollen hierfür nur 3000 Euro ausgegeben werden.

Einsparung bei Werbemitteln

Zudem hatte die Gemeinde Bestensee rund 45 000 Euro eingeplant für Werbemittel. Auch hier schlug der Finanzausschuss vor, den Gürtel deutlich enger zu ziehen.

Vorerst kein Abriss

Dritter Posten ist der Erwerb und Abriss von Gebäuden auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Franz-Künstler-Straße 6 in Bestensee. „Hier kann der Abriss doch erst einmal vertagt werden“, so Jürgen Ostländer. Dafür hatte der Haushaltsentwurf 12 000 Euro vorgesehen.

Kämmerer erkrankt

Theoretisch hätte am Dienstagabend die Haushaltssatzung für Bestensee beschlossen werden sollen, doch nun steht der Tagesordnungspunkt gar nicht auf dem Programm der Sitzung der Gemeindevertretung, denn Kämmerer Heimo Ludwig sei erkrankt.

Von Andrea Müller