Missgeschick beim Ausparken: Eine 61-Jährige stößt Samstagmittag in Bestensee mit einem Skoda zusammen. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Beide Autos bleiben fahrbereit. Einen 32-Jährigen hatten Beamte allerdings am frühen Morgen in Ragow aus dem Verkehr gezogen. Er hatte sich nach Cannabiskonsum hinters Steuer gesetzt.