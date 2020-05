Häkeln für einen guten Zweck

Bestensee

Häkeln und damit gleichzeitig etwas für die Umwelt tun, das haben die Bestenseer „Häkelfrauen“ jetzt gezeigt. 18 Frauen zwischen 36 und 91 Jahren aus dem Lausl-Verein, dem Mehrgenerationenhaus, dem Kleingartenverein „Am Steinberg“ und weitere Ehrenamtliche haben in den letzten Wochen ihre Häkelnadeln zum Glühen gebracht und 350 Schmetterlinge angefertigt. Diese wurden dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) übergeben.

Aktion vor dem Bundestag

Der starte am 22. Mai zum Weltbienentag und Tag der biologischen Vielfalt eine Aktion, indem sie einen großen Schwarm aus gehäkelten Insekten vor dem Bundestag aufsteigen ließen. Mit der Aktion will der Bund sein Anliegen zum Schutz der Insektenvielfalt in die Medien bringen und an die Politik adressieren. Steht doch in diesem Jahr beim Insekten- und Artenschutz eine wichtige Entscheidung an: so soll im Bundestag bis Ende des Jahres ein Insektenschutzgesetzt verabschiedet werden. Zudem steht in Brüssel eine wichtige Entscheidungen über die Agrarpolitik an, die die Zukunft der Insektenvielfalt bestimmen wird.

Anzeige

Häkelfrauen mit Spaß an der Arbeit

„Man hat uns angesprochen und uns war klar, dass wir da mitmachen“, erklärt Judit Klink vom Wolllausltreff. Akteure zu finden, war dann auch gar nicht schwer. Die Häkelfrauen hatten Spaß an der Arbeit und auch gleich noch das Gefühl, gebraucht zu werden.

Weitere MAZ+ Artikel

„Mit unserer kleinen bunten Botschaft wollten wir einen Beitrag zur Unterstützung der Arbeit des Bundes beim Einsatz für die Umwelt leisten“, erklärt Carola Ilte.

Von Gerlinde Irmscher