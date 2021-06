Bestensee

Peter Neumann ist am 1. Juni genau 50 Jahre lang sein eigener Chef in der Firma Gas Neumann in der Bestenseer Hauptstraße. Im Blaumann – so bezeichnet er seine Arbeitskleidung – mit dem Firmenlogo kennt ihn nicht nur jeder in Bestensee, sondern weit über die Gemeindegrenzen hinaus, weil er bis heute die Leute vor allem in Kleingartenanlagen und auf Campingplätzen der Region mit Flüssiggas in Flaschen versorgt. Dies trotz seiner inzwischen 77 Lebensjahre – immerhin wiegt eine solche Gasflasche 66 Kilogramm.

Der von der Handwerkskammer ausgestellte Ausweis für den Installateur Peter Neumann, ausgestellt mit Gültigkeit ab 1. Juni 1971. Quelle: Andrea Müller

Betrieb mit Versorgungsauftrag

Den Betrieb hatte Neumann vor 50 Jahren vom Vater übernommen, der am 12. Januar 1971 verstorben war. Ein halbes Jahr lang durfte die Mutter und Witwe den Betrieb weiter führen, doch dann rückte der Sohn nach, obwohl er zu diesem Zeitpunkt seine Meisterausbildung noch gar nicht beendet hatte, die eigentlich die Voraussetzung war, um einen Betrieb zu führen. Und der Betrieb musste weiter gehen. Das war nicht nur für die Familie Neumann wichtig, sondern für den ganzen Altkreis Königs Wusterhausen. „Wir hatten einen Versorgungsauftrag“, erinnert sich Peter Neumann. Die DDR-Bevölkerung war mit Flüssiggas zu versorgen. Anders als heute seien damals viele Haushalte auf das Gas in Flaschen angewiesen gewesen. „Wir zählten damals rund 50 000 Kunden in 50 Ortschaften“, so Neumann, der sein Handwerk des Gas-Wasser-Installateurs schon vom Vater erlernt hatte.

Otto Neumann gründete den Betrieb in West-Berlin. Später zog sein Sohn Max 1945 mit eigener Firma nach Bestensee. Quelle: Andrea Müller

Eine Meisterprüfung, die es in sich hatte

Großvater Otto Neumann hatte im damaligen West-Berlin die Firma aufgebaut. Sein Sohn Max Neumann ging nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bestensee. Ab 1957 hatte sein Betrieb dann auf Nachfrage des VEB Minol begonnen, die Gasversorgung zu sichern. 1967 wurde dann die erste Großtankanlage im Altkreis eröffnet, denn der Bedarf war enorm gewachsen. Dennoch hatten es die Neumanns als Privatunternehmer im sozialistischen Land nicht einfach. Oftmals waren die „Kleinunternehmer“ den „Parteibonzen“ ein Dorn im Auge; Knüppel wurden in den Weg geschmissen, wo es nur ging. Das beirrte Peter Neumann jedoch nicht, der bis 1974 seine Meisterausbildung erfolgreich abschloss – mit einer Prüfung, die es in sich hatte.

Familie Neumann auf dem Firmengelände in Bestensee: Peter, Alexander, Hannelore und Annette Lehmann (v.l.) Quelle: Andrea Müller

Die ganze Familie half bei Gas Neumann mit

Auf dem Gebiet von Heizung und Sanitär, dem anderen Standbein seiner Firma, habe er ein Zweifamilienhaus mit den entsprechenden Geräten und Anschlüssen ausstatten müssen. Zum Anderen hatte er für den Bananen-Reifraum in Neue Mühle, der mit Gas beheizt worden sei, die entsprechenden Gasanlagen zu installieren. Für all das hatte sich Neumann drei Jahre an den Wochenenden auf die Schulbank setzen müssen – oft zum Leidwesen seiner beiden Kinder, die dann meist zur Oma gebracht worden waren. „Papa war nie zu Hause“, erinnert sich Annette Lehmann, die sich heute wie ihr Bruder Alexander in der Gemeindevertretung für die Unabhängigen Bürger engagiert. Als beide älter wurden halfen sie auch ab und zu im Betrieb mit. Alexander hat inzwischen seine eigene Firma gegründet. Peter Neumanns Frau Hannelore war ohnehin mitangestellt und kümmerte sich vor allem um Buchhaltung und die Kasse beim mobilen Flüssiggasverkauf. Auch sie ist bis heute im Geschäft, wenn sie gebraucht wird.

Hannelore Neumann sitzt beim Gasverkauf immer an diesem kleinen Fenster im direkten Kontakt mit den Kunden. Quelle: Andrea Müller

Neuer Wind bei Gas Neumann nach der Wende

Der Fall der Mauer und die Wende brachten auch neuen Wind zu den Neumanns nach Bestensee. Große Unternehmen standen bei ihnen Schlange, um sie mit Verträgen an sich zu binden. „Ich aber wollte unabhängig bleiben“, so Peter Neumann. Viele Anbieter sagten seinem Betrieb deswegen den baldigen Tod voraus. „Doch Tote leben manchmal länger“, scherzt der Chef im eigenen Betrieb. Gas Neumann gibt es weiterhin; manch anderer hat indes aufgeben müssen. Seit 2006 gibt es in dem Bestenseer Betrieb auch eine Gastankstelle. Einst habe es dafür eine große Nachfrage gegeben. So hat sich auch bei Peter Neumann in den letzten 30 Jahren viel geändert. Die riesige Kundenkartei wird nicht mehr geführt. Die Gasabnehmer sind zusammengeschmolzen. Waren früher fünf, sechs Leute zum Abfüllen der Gasflaschen nötig, so schaffen das jetzt Peter Neumann und ein Kollege allein. Oft muss der Chef das Ausfahren der Gasflaschen selbst übernehmen.

Die Kundenkartei füllte früher ganze Schubkästen. Die Zeiten sind jedoch vorbei. Heute übernimmt diese Aufgabe der Computer. Quelle: Andrea Müller

Hannelore Neumann würde das Geschäft gern ganz dem Sohn überlassen. Doch ihr Mann will davon nichts hören, obwohl er inzwischen 77 ist. „An Rente will ich nicht denken“, sagt Peter Neumann. „Die Leute auf den Campingplätzen brauchen mich noch“, weiß er ganz genau, schwingt die schweren Flaschen auf sein Fahrzeug und fährt raus.

