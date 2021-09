Gemeinde erarbeitet Entwicklungskonzept für Bestensee

Bestensee

Die Gemeinde Bestensee teilte mit, dass im Rahmen der Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes im September die Einwohnerbefragung beginnt. Unterstützt werde die Gemeindeverwaltung dabei von der Complan Kommunalberatung, die am 30. September von 16 Uhr bis 18 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz an der Hauptstraße 45 einen Informationsstand aufbauen will.

Einwohnerbefragung soll möglichst viele Menschen erreichen

„Damit wir so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie möglich an diesem Prozess beteiligen können, wird es neben dem Info-Stand noch andere Möglichkeiten geben, Meinungen, Ideen und Vorschläge einzureichen.“, so der Pressesprecher Roland Holm.

Im kommenden Amtsblatt der Gemeinde Bestensee, welches am 29. September erscheinen wird, soll ein Fragebogen enthalten sein, der an verschiedenen Stellen im Ort abgegeben werden kann. Alternativ kann der Fragebogen auch online ausgefüllt und eingereicht werden. Dafür soll auf der Homepage der Gemeinde Bestensee ein entsprechender Link veröffentlicht werden. Weitere Informationen folgen zur gegebenen Zeit im Amtsblatt und auf der Homepage der Gemeinde Bestensee.

Von MAZonline