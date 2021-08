Gustav Grunert aus Bestensee feiert seinen 100. Geburtstag

Bestensee

Krieg, Gefangenschaft und einen steinigen Weg zurück ins Leben. Gustav Grunert hat vieles erlebt, von dem andere sagen würden, sie hätten die Hoffnung verloren und aufgegeben. Doch der Rentner, der am Montag seinen 100. Geburtstag feiern konnte, blickt dankbar und ehrfürchtig auf ein bewegtes Leben zurück.

Geboren wurde Gustav Grunert am 23. August 1921 in einem Kolonistendorf in Justynow, im heutigen Polen. Dort wuchs er als mittleres Kind auf einem großen Bauernhof auf, der für ein gutes Auskommen sorgte, wie der Jubilar erzählt.

Auch wenn für ihn schon im Kindesalter klar war, dass er nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten werde, so denkt er voller Stolz an diesen zurück. „Mein Vater war für mich ein Lehrmeister, der alles konnte und mir alles beigebracht hat“, betont der 100-Jährige.

Er lehrte ihn, niemals aufzugeben, sein Wort zu halten und Probleme als Herausforderung zu sehen. Das war ihm vor allem in seiner Jugend ein Kompass in schweren Tagen. Denn bereits mit 19 Jahren wurde Gustav Grunert im Zuge des Zweiten Weltkriegs als Soldat einberufen.

Als Baptist war ihm wichtig, so unschuldig, wie er seinen Dienst antrat, auch wieder verlassen zu können. Denn seitdem ihm eine innere Stimme im Alter von 15 Jahren davor bewahrte, sich bei einem Jagdunfall versehentlich selbst zu treffen, ist er sich sicher, dass eine schützende Hand über ihn wacht.

Bestenseer Gustav Grunert als Soldat im Zweiten Weltkrieg (nachkoloriert) Quelle: privat

Daneben hatte Gustav im Krieg einen treuen Freund Bernhard aus seinem Heimatdorf an seiner Seite, der ihm in schweren Stunden Halt gab und sein Leben rettete auf dem Todesmarsch zum Gefangenenlager, nachdem die Alliierten gesiegt hatten. Als Gustav die Kraft verließ, stützen er und ein weiterer Kamerad den jungen Mann, der sonst von einer Wache getötet worden wäre.

Vier Jahre lang war er in Kriegsgefangenschaft, musste unter anderem Torfstechen, in einem Traktorenwerk arbeiten und erlangte Ansehen als Dolmetscher in seiner Brigade. Durch einen unglücklichen Zufall gelangte er am Ende der Zeit in ein Bergwerk und musste mit Dynamit Kohle heraussprengen. Und auch da rettete ihm die innere Stimme sein Leben und bewahrte ihn davor, verschüttet zu werden.

Gustav Grunert und Frau Elfriede am Tag ihrer Hochzeit (nachkoloriert) Quelle: privat

Vor seiner Entlassung träumte er dann von der Adresse einer Freundin der Familie und schrieb ihr kurzerhand, in der Hoffnung, so zu erfahren ob und wo seine Liebsten sind. Und tatsächlich erhielt er eine Antwort. So hatten sein Vater und sein älterer Bruder in der Zwischenzeit ein Haus in Bestensee kaufen können und sich dort niedergelassen. Nachdem Gustav wieder in Freiheit war, ging es für ihn also nach Bestensee.

„Als ich dann aus der Kriegsgefangenschaft kam und dann die kasernierte Volkspolizei mit Gewehr über der Schulter sah, konnte ich es nicht glauben“, erinnert sich Gustav. So begann sein Leben in der DDR. Wie der Zufall es so wollte, traf er in der hiesigen Baptistengemeinde ein bekanntes Gesicht aus seiner Jugendzeit wieder.

Die junge Elfriede hatte Gustavs Interesse geweckt, die er bereits aus seinem Heimatdorf kannte. „Als ich damals in den Krieg zog, war sie vielleicht 14“, erzählt der Rentner. „Nun war sie eine wunderschöne Frau geworden, doch mein Cousin hatte ihr schon Avancen gemacht.“ Als herauskam, dass dieser ein uneheliches Kind hatte, war das die Chance für Gustav.

Gustav Grunert mit seiner Ehefrau Elfriede, seinen beiden Söhnen Horst und Bernd und ihren Familien. Quelle: privat

Doch das Glück wurde getrübt, denn Elfriede erkrankte an der tödlichen Infektionskrankheit Tuberkulose. Wie durch ein Wunder wird sie nach einem zehnmonatigen Kampf wieder gesund und während für Gustavs Bruder in Amerika ein neues Leben startet, beginnt er seines in Bestensee, frisch vermählt mit seiner Frau.

Nachdem Gustavs innere Stimme ihm, trotz Einstellungsstopp, zu Arbeit als ungelernten Autoschlosser im Werk „Progress“ Zeesen verhalf, ging es für ihn bergauf. Die Söhne Horst und Bernd machten Gustavs und Elfriedes Glück perfekt und als Gemeindeleiter der Baptisten ist er ein angesehenes Mitglied der Glaubensgemeinschaft.

Knapp 60 Jahre waren die beiden verheiratet. „Es war eine glückliche Ehe und unsere gemeinsame Heimat, unser Glaube und unsere Werte waren das Fundament“, sagt der 100-Jährige. So liebten die beiden es, zu reisen, auch in ihr Heimatdorf.

In den letzten Jahren ihres Lebens pflegte Gustav seine Frau. Auch nach ihrem Tod vor neun Jahren lebt er weiter in dem Haus, dass sie sich gemeinsam mit Sohn Bernd erbauten. Trotz seines Alters ist der 100-Jährige geistig noch fit und so lange er körperlich dazu in der Lage ist, die Treppen zu der ersten Etage des Hauses, in der sein Reich ist, zu bewältigen, will er dort auch wohnen bleiben.

„Ich bin für alles dankbar. Dass ich mich bewegen kann, mein Verstand noch klar ist und ich mich mit Menschen umgeben kann“, freut sich der Jubilar und zitiert am Ende ein Lied: „Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchre mit dem Augenblick; Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück!“

Von Joice Saß